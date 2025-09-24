Son Mühür- Son dönemde yatırım araçları arasında altın isminin hakkını verircesine altın gibi parlamaya devam ediyor.

Ons altının rekor üstüne rekor kırarak 3.764 dolara yükseldiği dönemde gram altın da 5.18 TL'den işlem görüyor.

Deuschte Bank'ın 2026 için 4.000 dolar hedefini koyduğu ons altın, bu temposunu devam ettirmeyi başarırsa bu yıl içinde bu hedefi tutturabilir mi? sorusu gündeme geldi.

Hem altın, hem gümüş...



Sadece altın değil, gümüşün de yatırımcısını sevindirdiğine işaret eden İzmir Kuyumcular odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, ''Son üç yılda her ikisi de yüzde 300 değer kazandı. Diğer yatırım araçları içinde bu kadar yüksek artış gösteren olmadı. O dönemde 10 milyon TL olan ev hala 10 milyon TL.'' hatırlatmasında bulundu.

Altın yükselişini sürdürecek mi?



''Geçtiğimiz haftalarda altının yükselişini sürdüreceği konusunda açıklama yapmıştım ve 3.900 lirayken 4.200 liraya çıkabileceği konusunda uyarmıştım diyen Buyrukçu,

''Yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama hala altının yükseleceği görüşündeyim. Sınırlarımızın dışında bu kadar jeopolitik risk varken, Gazze'de insanlık katledilirken, Fed'in alacağı faiz kararı belirsizliğini korurken altın en güvenli yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının altın talebi hız kesmiyor. Böyle bir ortamda altının yükselmesini beklemek çok doğal'' mesajı verdi.



Altına talebe yetişemiyoruz...



Daha önceleri altın fiyatları yükseldiğinde elindeki altını satmak isteyenlerin almak isteyenlere göre daha çok olduğuna işaret eden Buyrukçu, ''Bugün tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Kuyumcu arkadaşlarımız ziynet grubunda talebe yetişemiyor. Altına rekor talep var'' değerlendirmesinde bulundu.