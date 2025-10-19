Son Mühür- ABD'de federal hükümetin kapanması, başta Çin olmak üzere merkez bankalarının altına olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve güvenli liman arayışında öne çıkan liman olması altına rekor üstüne rekor kırdıran bir zemin hazırlamış durumda.

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları altınla ilgili yıl sonu hedefini yüzde 25-30 civarında güncelleyerek yeni hedef fiyatı 5.000 dolara çekti.

Ons altının 4.400 sınırına dayanarak rekor tazelediği süreçte İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, ''Piyasa şokta'' vurgusunda bulundu.



Basılı külçe altını bulmakta zorlandıklarını belirten Buyrukçu,

''Yıl sonu için altında 8.000 TL bandını bekliyorum. Şu an İzmir'de gram altın 6.235 TL'den, çeyrek altın 10.400 TL'den, yarım altın 20.400 TL'den ve tam altın 40.800 TL'den işlem görüyor. Ben yükselişin süreceğine olan inancımı koruyorum.'' açıklamasında bulundu.



Küçük bir geri çekilme olabilir...



Gram altında 6.500 TL civarında bir duraklama olması halinde bir miktar geri çekilme görülebileceğini belirten Buyrukçu,

''Altındaki yükseliş normal. Tuvalet kağıdının bile 15 kat arttığı noktada altın bir kat artmış olmasına dikkat çekmiştim. Dediğim gibi oldu. Altın olması gereken yerine geliyor'' hatırlatmasında bulundu.