Son Mühür/ Beste Temel- Kemalpaşa ilçesinde eğitim veren Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu ve Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Filistin’deki zor durumda olan insanlara destek olmak amacıyla takdire şayan bir kermes etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen bu dayanışma etkinliği, ilçe protokolü, eğitim camiası, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Eğitim camiasından yoğun katılım

Anlamlı organizasyona, Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Ogün Derse’nin yanı sıra Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Medine Geredeli ve Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Avşar ev sahipliği yaptı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin tam kadro yer aldığı kermese, çok sayıda öğrenci ve onların destekçisi olan veliler de büyük bir katılım gösterdi. Etkinlik, sadece yardım toplama amacı gütmekle kalmayıp, aynı zamanda okul-aile-toplum iş birliğinin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Gönüllü katkılarla hazırlanan ürünler büyük ilgi gördü

Kermesin tüm aşamaları, öğrenci, öğretmen ve velilerin tamamen gönüllülük esasıyla sundukları katkılarla gerçekleşti. Etkinlik için özel olarak hazırlanan ve satışa sunulan birbirinden lezzetli yiyecekler, katılımcılardan büyük beğeni topladı ve kısa sürede tükendi. Bu yoğun ilgi, etkinliğin amacına ulaşmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Kermes süresince öğrenciler, özellikle Filistin halkına yönelik sergiledikleri yüksek duyarlılık, yardımseverlik ve paylaşım kültürü bilincini geliştirmeye yönelik davranışlarıyla dikkat çekti. Bu erdemli tutum, katılımcı yetişkinler tarafından takdirle karşılandı ve toplumsal bilincin genç nesillerde ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi oldu.

Sosyal sorumluluk eğitimi vurgusu

Etkinliğin sonunda bir değerlendirme yapan okul yöneticileri, bu tür toplumsal dayanışma faaliyetlerinin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk duygularının ve empati yeteneklerinin pekiştirilmesinde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Yöneticiler, zor durumda olan bir coğrafyaya el uzatmanın, öğrencilerin karakter gelişimine olumlu etkiler sağladığını belirterek, "Bu tür etkinlikler, ders kitaplarının ötesinde, hayatın gerçeklerini anlama ve insani değerleri benimseme fırsatı sunar," dedi. Filistin'e destek kermesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen idarecilerden öğrencilere kadar tüm paydaşlara içten teşekkürlerini ilettiler. Toplanan yardımların ilgili kuruluşlar aracılığıyla en kısa zamanda Filistin'e ulaştırılacağı bilgisi verildi.