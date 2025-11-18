Son Mühür/ Beste Temel- Türk lojistik firmaları, İZFAŞ liderliğinde Çin’in Ningbo kentinde düzenlenen WIFFA – World International Freight Forwarders Alliance Expo 2025 Milli Katılım Programı kapsamında uluslararası arenada güçlü temaslar kurdu. Heyet, global rekabet gücünü artıracak önemli görüşmelere imza attı.

İhracatın gücüne güç katacak uluslararası organizasyon

İzmir Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. (İZFAŞ), Türk lojistik sektörünün küresel görünürlüğünü yükseltmek ve ihracatçıların rekabet kabiliyetini desteklemek hedefiyle, lojistik alanında ikinci kez düzenlenen WIFFA Expo 2025 Milli Katılım Organizasyonu'nu başarıyla tamamladı. Çin'in önemli ticaret merkezlerinden Ningbo şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk sektör temsilcileri, yabancı paydaşlarla kritik iş görüşmeleri yaparak yeni ticari anlaşmalar için zemin hazırladı.

Organizasyonda, Türkiye lojistik pazarının önde gelen devleri; Borusan, GNW Logistics, Kıta Logistics, Lima Logistics, Nemport, U Logistics ve Yeditepe Cargo gibi firmalar İZFAŞ çatısı altında yer aldı. Yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan bu uluslararası platform, Türk lojistik şirketlerinin mevcut iş ortaklıklarını derinleştirmesine ve özellikle Çin pazarında yeni ticari kapılar açmasına olanak tanıdı. Katılımcılar, Asya–Avrupa taşımacılığı, depolama çözümleri ve intermodal lojistik gibi kilit alanlarda kapsamlı iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

CIIE ziyareti ile ticari yelpaze genişledi

İZFAŞ heyeti, WIFFA Expo'nun yanı sıra, dünyanın en büyük ithalat fuarlarından ve Çin'in en prestijli ticari etkinliklerinden biri olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE 2025) da bir ziyaret gerçekleştirdi. Tüketici ürünlerinden ileri teknolojiye, akıllı sanayiden tıbbi cihazlara ve gıda-tarım sektörüne kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan fuarda, Türk firmaları ikili iş görüşmeleri yaparak farklı sektörlerle temas kurma ve yeni pazar fırsatlarını tanıma imkânı buldu. Lojistik alanındaki potansiyel iş birliği konuları da bu ziyaretler sırasında detaylıca ele alındı.

Ayrıca heyet, fuarda bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Milli Katılım Standı'nı ziyaret ederek ihracat performansı, sektördeki güncel fırsatlar ve lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi üzerine verimli görüşmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle verimli sonuçlar alındı

Tüm organizasyon boyunca Türk heyetine, T.C. Ticaret Bakanlığı Hizmetler Genel Müdürlüğü Fuarcılık Dairesi Başkanı Melis Atamer ve Şanghay Ticaret Ataşesi Kadriye Yaprak Taşar eşlik etti. WIFFA Expo 2025’e milli katılım sağlayan firma temsilcileri, programdan duydukları yüksek memnuniyeti dile getirerek, özellikle Asya–Avrupa koridorunda taşımacılık, tedarik zinciri ve depolama alanlarında önemli ve kalıcı bağlantılar kurduklarını ifade ettiler.

İZFAŞ yetkilileri ise hem WIFFA Expo 2025 hem de CIIE 2025 organizasyonlarının, Türk lojistik sektörünün global iş birliği ağını sağlamlaştırması, firmaların yeni ticari ilişkilerini artırması ve İzmir’in fuarcılık vizyonunu uluslararası ölçekte tanıtması açısından son derece başarılı ve verimli geçtiğinin altını çizdi.