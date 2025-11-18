Yaşar Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen 10 katlı yeni eğitim binası, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törenle açıldı. Enerji verimliliği, akıllı sistemler ve yenilikçi öğrenme teknolojileriyle donatılan bina, geleceğin kampüs modelini yansıtan önemli bir yapı olarak dikkat çekti.

Törene Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi – İcra Başkanı Mehmet Aktaş, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, KOSGEB İzmir Müdürü Levent Aslan, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

“Enerji verimliliği yüksek, akıllı ve çevreci bir yapı”

Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, binanın çevre dostu ve yenilikçi özelliklerini vurguladı. Çatıda yer alan güneş panellerinin enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamaya başladığını söyleyen Yiğitbaşı, şu bilgileri paylaştı: “Yağmur sularını özel bir sarnıçta toplayarak kampüsün yeşil dokusunda değerlendiriyoruz. Peyzaj tasarımında düşük su tüketimli bitkiler tercih edildi. Bu özellikleriyle binamız, LEED Yeşil Enerji Sertifikası almaya aday örnek bir yapı olma niteliği taşıyor.”

Akıllı bina yönetimi ile optimize edilen enerji kullanımı

Yeni eğitim binası, kapsamlı bir ‘Akıllı Bina Yönetim Sistemi’ ile donatıldı. Yiğitbaşı, sistemin detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Isıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi tüm enerji tüketimleri merkezi olarak izlenip yönetiliyor. Mekân doluluk oranlarına göre otomatik ayarlanan ısıtma-soğutma sistemleri ve karbondioksit miktarına göre çalışan havalandırma sistemi enerji kullanımını optimize ediyor. Akıllı jeneratör ve varlık sensörleri gereksiz tüketimi önleyerek verimliliği en üst seviyede tutuyor.”

İleri teknolojiyle donatılmış yeni öğrenme ortamları

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, binanın öğrenci deneyimini geliştirmek amacıyla tasarlandığını vurguladı.

Kandiller, sınıflarda kullanılan yeni nesil akıllı tahtalar ile akademisyenlerin NFC kartlarıyla hızlı oturum açabildiğini, bulut depolarına anında erişerek bilgisayar gereksinimi olmadan ders işleyebildiğini belirtti. Öğrenciler ise mobil cihazları üzerinden derse aktif olarak katılım sağlayabiliyor.

Akıllı tahta içerikleri ders sonunda QR kodla öğrencilere iletilerek öğrenme sürekliliği destekleniyor. Rektör Kandiller konuşmasını şöyle sürdürdü: “Binamızın her katı üretim, tasarım, yaratıcılık ve paylaşım kültürünü teşvik edecek şekilde düzenlendi. Öğrenciler burada yalnızca ders almakla kalmayacak; fikirlerini geliştirecek, araştırmalarını uygulamaya dönüştürecek, birlikte üretecek.”

Yenilikçi projelere ve araştırmalara katkı

Yeni eğitim binasının üniversitenin araştırma kapasitesine, disiplinlerarası çalışmalara ve sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkılar sunması bekleniyor. Yapı; çevreci yaklaşımı, akıllı teknolojileri ve modern eğitim altyapısıyla Yaşar Üniversitesi'nin geleceğe yönelik vizyonunun somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.