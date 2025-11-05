Son Mühür / İZENERJİ A.Ş.’nin 2024 yılı Sayıştay raporu, şirketin danışmanlık alımlarında ciddi ihmallere imza attığını ortaya koydu. Raporda, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan 41 ayrı başlıktaki bulgular yer aldı. Rapora göre şirket, AB Projeler Şefliği için bir öğretim görevlisi ile 04 Ocak–31 Aralık 2024 tarihleri arasında danışmanlık sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 24 hafta için toplam 315 bin 444 TL ödenmesi kararlaştırıldı.

Eylül ayına kadar ödediler

Ancak 21 Mayıs 2024 itibarıyla AB Projeler Şefliği’nin faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na devredildi. Buna rağmen şirket, devrin ardından Eylül 2024’e kadar herhangi bir danışmanlık hizmeti almamasına rağmen 65 bin 454 TL ödeme yaptı.

“Sorumlulardan tahsil edilsin”

Sayıştay raporunda, sözleşmenin feshedilmemesi ve yasal hakların kullanılmaması nedeniyle bu ödemenin gerçekleştiği vurgulandı. Raporda ayrıca, şirketin sözleşmede fesih ve ihtilaf halinde mahkemeye başvuru hakkı olmasına rağmen bu hakkı kullanmadığı, devredilen şube faaliyetleri için yapılan ödemelerin belgelenemediği ifade edildi. Raporda, “Bu bağlamda hizmet alınması ile sözleşmenin yapılmasında görevli ve sorumlu olan şirket görevlilerinden söz konusu yersiz ödemelerin tahsil edilmesi için gerekli sürecin işletilmesi sağlanmalıdır” ifadeleri yer aldı.