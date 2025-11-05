Son Mühür - Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Menemen İlçe Yönetimi ile birlikte Ankara’da temaslarda bulundu. Programın ilk gününde Anıtkabir’e giden Başkan Pehlivan, ikinci gününde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Menemen’in coğrafi işaretli ürünü Bozalan İnciri’ni takdim etti.

İlk durak Anıtkabir

Başkan Aydın Pehlivan ve beraberindeki heyet, Ankara programının ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Pehlivan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz saygıyla, aziz hatırası önünde milletimiz ve Menemen’imiz için çalışmayı sürdüreceğimize söz verdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bozalan İnciri

Programın ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçen Başkan Pehlivan ve heyet, AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen heyet, toplantı sonunda salonda “Menemen burada, reisinin yanında” sloganı ile tezahürat yaptı.

Grup toplantısı sonrasında Başkan Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’in bereketli topraklarında yetişen ve özenle kurutulan Bozalan İnciri’ni takdim etti. Pehlivan, “Sayın Cumhurbaşkanımıza daha önce çok beğendiğini ifade ettiği Bozalan İnciri’ni armağan ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. İlçemizin değerlerini devletimizin en üst makamına sunmak bizim için büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Son ziyaret AK Parti Genel Merkezi’ne

Ankara programının son bölümünde Başkan Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ı ziyaret etti.