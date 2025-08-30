Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri İZENERJİ ve İZELMAN’da görevli 126 işçinin, yeni bir görevlendirme yapılana kadar ücretsiz izne gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin devam edeceğini belirtti.

"Para israfına tahammül yok"

Başkan Cemil Tugay, belediye şirketlerindeki görev değişikliklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Biz bir çalışma içerisindeyiz, devam edecek. Buna benzer haberler duyacaksınız” dedi. Tugay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Buradaki konu şu, bulundukları pozisyonda verimli olmadıklarını gördüğümüz arkadaşlarımızı, başka görevden görevlendirene kadar geçici olarak farklı bir pozisyona alıyoruz.

Biz arkadaşlarımıza belediyeye katkı sağlayacak görevler vermek istiyoruz. Bazen o an için çözüm üretemiyoruz, o anlarda çözüm üretemediğimiz durumlar oluyor.

Öyle durumlarda geçici olarak şirkete iade edilip bekletiliyor. O arada yeni pozisyon önerileri çıktıkça yer değişiklikleri oluyor. Bu şekilde verimlilik sağlanıyor, yapmak zorundayız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin para israfına tahammülü yok. Çok sayıda çalışanımız var. Her birinin ayrı ayrı katkısını bekliyoruz. Belediyeye katkısı olmayanların ücret almasını doğru bulmuyoruz"