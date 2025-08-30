Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşkuyla devam ederken, CHP öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda alternatif kutlama töreni düzenledi. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Murat Kurum ile yaptığı görüşmeden Körfez sorununa, modifiye kil uygulamasından uyumlu çalışma mesajına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

“Orta ve uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledik”

Murat Kurum ile yapılan görüşmeye ilişkin bilgi veren Başkan Tugay, “Çöp ve körfez konusunda bir anlaşmaya vardık demek tam durumu ifade etmeyebilir. Ben Bakan Murat Kurum’a bu konuya gösterdiği ilgi için teşekkür etmek isterim. Onunla birlikte bakanlıktaki ilgili müdürlükler, bakan yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Bir süredir biz bakanlıkla doğrudan ya da dolaylı olarak bazen yazışmalarla bazen sözlü konuşarak İzmir’in içinde bulunduğu sıkıntıyı ve duyduğumuz ihtiyacı anlatmaya çalışıyorduk.

Dün Bakan burada bir toplantı yaptı. Bu toplantıya bakan bürokratları, valilikten temsilciler, yerel yönetimlerden temsilciler katıldı. Ben de toplantının bir kısmında bulundum. Kendimizi ve yaşadığımız sorunu ifade ettik. Bu çerçevede acil bir çözüme, diğer taraftan orta ve uzun vadeli çözümlere ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bakan Bey de yapıcı bir yaklaşımla bunların çözülmesi için izlenmesi gereken yolla ilgili bir şeyler söyledi. Bu yolla yapacaklarımızı yapacağız. Zannediyorum uzun bir süre geçmeden sorunlarımıza çözümler üreteceğiz" ifadelerine yer verdi.

“Diyalog ve uyum içerisinde çalışmamız gerekiyor”

Başkan Tugay, bakanlıkla yürütülen sürecin önemini vurguladı. Tugay, “İzmirlilere şunu söylemek isterim. Ben belediye başkanı olarak bakanlıkla, üst makamlarla mutlaka anlaşma, diyalog, uyum içerisinde çalışmamız gerektiğini söylüyorum. Başka türlü çözemeyiz. Bu konu da buna bir örnek oldu. Ben Murat Kurum’un İzmir’in sorunlarıyla ilgili bizi daha fazla duymak için çaba gösterdiğini ve çözüm için daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunu görüyorum. Bu bir iyi niyettir. İyi niyet karşılıklı olan bir şeydir. Bu çerçevede dünkü görüşmeden çok mutluyum" dedi.

Körfez için yeni adımlar

Cemil Tugay, İzmir Körfezi’ne yönelik çalışmaların da masaya yatırıldığını belirtti. Tugay, “Bakanlıktan Körfez ile ilgili hamle geleceğine inanıyorum. Dün konuştuğumuz konulardan biri de oydu. Bununla ilgili de kesinleşmiş bir karar yok ama konuştuk. Bu konuda bakan bey de beni memnun eden tavır içerisinde oldu" diye konuştu.

“Hava bu kadar sıcak olmasa bu sorun olmaz”

Modifiye kil uygulamasının önemine değinen Tugay, sözlerini şöyle noktaladı:

“Modifiye kil uygulaması kesinlikle başarılı. Kendimiz uygulayarak bizzat gördük. Şu an pilot uygulama bölgesinde. Uygulama yapıldıkça sudan alınan örneklerle yapılan ölçümler var. Bunlarda alglerin çoğalmasına engel olduğu baskılandığını diğer taraftan suyun yapısında bozulma olmadığını yani kilin neden olduğu hiçbir olumsuz etkinin olmadığını bilimsel olarak da ispat edebilir durumdayız.

Kil uygulaması hiçbir şekilde endişe edecek uygulama değil. Bunu dünyada uygulayan yerler olmuş. Bilimsel arka planı var. Türkiye’de henüz uygulanmadığı için şüphe ile karşılanıyordu. İzmir’deki uygulamasıyla bundan sonra bilimsel verilerle uygulamanın zararlı olmadığını göstermiş olacağız.

Amacımız Körfezin tamamen temizlenmesi. Bugün hava bu kadar sıcak olmasa aslında böyle bir sorun olmaz. Su çok sıcak. Yağmur yok. Körfeze temiz su akışı olmuyor. Ondan dolayı bu sorunu yaşıyoruz. Sadece İzmir Körfezi’nde değil Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde durgun su ortamında eğer organik içerik varsa ve su sıcaklığı belli düzeyin üzerine çıkıyorsa bu sorun yaşanıyor.

Körfezin temizlenmesi yetmiyor aynı zamanda sirkülasyonun sağlanması ve sıcaklığının bu kadar fazla olmaması lazım. Sirkülasyonun sağlanması için Körfeze temiz su girişi sağlayacak yeni arayışlar içerisindeyiz"