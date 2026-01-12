Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan binlerce personeli kapsayan banka promosyonu görüşmeleri devam ederken, son ihale İZDOĞA AŞ’de yapıldı.

Şirketin genel merkezinde gerçekleştirilen promosyon ihalesi, bankalar arasında yaşanan yoğun rekabete sahne oldu.

Dokuz tur süren ihalede VakıfBank ile İş Bankası karşı karşıya gelirken, en yüksek teklif 72 bin 500 TL ile İş Bankası’ndan geldi. Ancak ortaya çıkan rakam, sendika tarafından yeterli bulunmadı. İşyerinde örgütlü Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube, mevcut ekonomik şartlar ve diğer belediye iştiraklerinde imzalanan promosyon sözleşmelerini gerekçe göstererek ihaleye şerh koydu.

Sendikanın itirazı üzerine promosyon ihalesi iptal edilirken, yaklaşık 2 bin 850 çalışanı ilgilendiren sürecin önümüzdeki günlerde yeniden başlatılması bekleniyor. Yeni ihalede, çalışanların beklentilerini karşılayacak daha yüksek bir promosyon tutarının hedeflendiği belirtildi.

2 şirket tamam!

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı diğer iştiraklerde promosyon süreçleri tamamlanmıştı. EGEŞEHİR’de banka promosyonu 79 bin TL, İZELMAN’da ise 78 bin TL olarak sonuçlanmıştı.