İzmir'in Menemen ilçesinde, lezzeti ve sağlık açısından öne çıkan enginarda hasat dönemi başladı. Mart ayıyla birlikte yoğunluk kazanan hasat sürecinde üreticiler, hem yerel pazarlara hem de internet üzerinden Türkiye’nin farklı illerine ürün göndermeye başladı.

İnternet satışı başladı

Menemen’de 2010 yılından bu yana ailesiyle birlikte enginar üretimi yapan 30 yaşındaki Cumhur Kocabıyık, üretime babasıyla başladıklarını ve faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Kocabıyık, ilçede enginar üretimini başlatan ilk üreticilerden olduklarını belirterek, "Önceden sadece pazarcılara veriyor veya kendimiz satıyorduk. Artık internetten de satmaya başladım" dedi.

Son dört yıldır internet üzerinden de satış yaptıklarını kaydeden Kocabıyık, "Günden güne satışlarımızı çoğaltıyoruz. İnternetten satış buradaki pazardakinden çok daha iyi olmaya başladı" ifadelerini kullandı.,

"Kesinlikle herhangi bir ilaç kullanılmıyor"

Enginar yetiştiriciliğinin yoğun emek gerektirdiğini vurgulayan Kocabıyık, "Herhangi bir ilacı da kabul etmiyor. Genelde organik yetiştirmek gerekiyor. Otları kurutmak istersek mesela herhangi bir ilaç attığımız zaman direkt enginara daha çok etki ediyor. O yüzden kesinlikle herhangi bir ilaç kullanılmıyor" mesajını verdi.

Kasım ayında ilk kesimlere başladıklarını, ancak asıl hasat döneminin mart ayıyla birlikte hız kazandığını aktaran Kocabıyık, "10 dönüm tarlada, 15 günde bir 100-150 kadar enginar çıkıyor. Ama hasat zamanına geldiğimiz zaman mart ayı itibariyle haftada iki kere kesim yapmaya başlıyoruz. Her kestiğimizde 3 bin ile 5 bin arası mahsul elde ediyoruz. Enginara ilgi gerçekten çok güzel" diye konuştu.

İklim koşulları verimi tetikliyor

Kocabıyık, bu yıl kış aylarında yoğun yağış yaşandığını dile getirerek, "Bu kış çok yağmur yağdı. Enginar sürekli suyun içerisinde kaldığı için çürümeye başlıyor. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesela şu an tam zamanı olduğu için yağmurda besledi enginarı. Gayet iyi olacak ilerleyen zamanlarda" ifadelerini kullandı.

Fiyatlara ilişkin bilgi veren Kocabıyık, "Sakız enginarlar taze dalından 50 liradan başlıyor. Çanak enginarı 65 liradan veriyoruz. Çünkü onun soyum ücreti var. Bu sene soyum ücretine adet başına 10 lira alıyorlar. O yüzden maliyetiyle beraber 65 liraya çıkmış oluyor. Soyuyoruz. Vakumluyoruz. Hem pazarlara gönderiyoruz hem Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladık. Vakumlu bir şekilde veya bidonda limonlu su ile Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz" diye ekledi.

400 dönüme yakın üretim alanı

Menemen Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Şen de ilçede enginar üretiminin ağırlıklı olarak küçük aile işletmeleri tarafından yapıldığını belirtti. Şen, "Hem ilçe tarım hem de ziraat odamızın verilerine göre 380 ya da 400 dönüme yakın bir enginar üretimi söz konusu. Enginar hasadımız mart ve nisan ortasına kadar devam eder. İnternet satışlarında çanak olarak bahsettiğimiz beyaz kısmın getirisi daha iyi" ifadelerini kullandı.