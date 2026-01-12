Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Efetech Tecnology Genel Direktörü Celal Umut Benlioğlu, yapay zeka ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı. Robot köpek, Trodos da stüdyoda bir gösteri yaptı.

Yapay zekadan kaçamayız...

Yapay zeka, hayatımızın her alanında yer almakta... Bazı kişilerin bir takım korkuları var; “Acaba işimiz gider mi?” diye. Benlioğlu bu konuda korkulmaması gerektiğini vurgulayarak, ürettikleri robot köpek Trodos hakkında bilgi verdi.

"Yaklaşık dört senelik bir çalışmamız var. Trodos’un dış kasasını Çin’de imal ettirdik, yazılımını burada kendimiz geliştiriyoruz. Yaklaşık 20 kişilik bir AR-GE ekibimiz var. Kuzey Kıbrıs’ta artık üretim yapıyoruz.

Trodos aklınıza gelebilecek birçok şeyi yapabiliyor; fotoğraf çekebiliyor, güvenlik ağı kurabiliyor, senin yanında sana eşlik edebiliyor."

Adını Kıbrıs'tan aldı...

Benlioğlu Trodos adını nereden geldiğini anlattı.

"Trodos, Kuzey Kıbrıs’ın en yüksek dağının adı. Yaklaşık 1900 metrelerde Trodos Tepesi vardır. Biz de dört ortağız ve dört ortak olarak Kuzey Kıbrıs’la ilgili bir isim olsun istedik."

Şimdilik kiralanıyor

Türkiye’de şöyle bir şey yaptık: Kuzey Kıbrıs’ta geliştiriyoruz ama Türkiye ayağında da kiralanet üzerinden özel etkinliklerde, fuarlarda kiraya veriyoruz. İnsanlara kalpler çizebiliyoruz, patiler yapabiliyoruz, fotoğraf çekiyoruz; bunu yapay zekâyla karta basıyoruz.

İlk etkinlik...

"Türkiye’deki ilk büyük etkinliği de İstanbul’daki Turizm Fuarı olacak. Belediyeyle anlaşmak üzereyiz. Ama gittiğimiz her yerde muhteşem bir ilgiyle karşılaşıyoruz."

Satın almak isteyenler var ama satmayı düşünmediklerini belirten Benlioğlu kiralayabileceklerini ifade etti. "Trodos bakımı çok zor. Ne olursa olsun otonom da olsa arkasında bir yazılım var ve kontrolü elden bırakmamak lazım. İnsan bir tedirgin oluyor; kontrol senin elinde değilse, müdahale edemediğin bir ortam oluşuyor."

Köpeği tercih ettik...

Celal Umut Benlioğlu neden köpeği tercih ettiklerini anlattı. "İki sebebi var. Ortaklarımdan Fatih hayvan sevgisi olan birisi. Köpekler dilsiz dostlar ve birçok şeyi yapabiliyorlar. Dört ayağının olması, her zaman iki ayağı olmasından daha iyi.

Amaç aslında insanların mesleğini elinden almak değil. Günümüzde bir iş kazasında bir işçinin değeri en fazla 7-8 gün sonra unutuluyor. Akıllı robotlar, insan sağlığını ve insan canını bir nebze korumak için yapılan bir teknoloji. İnsanların mesleğini almak için değil, insanlara yardımcı, arkadaş olacaklar."

Yapay zekayı kullanabilmek...

"Yapay zeka kendi kendini geliştiriyor. Ben buradaki Teknofest’lerde, Dubai’deki ve Amerika’daki fuarlarda insansı dronların yapıldığını gördüm. Şu an test sürüşleri yapılıyor. Dünyada... Bu test sürüşlerinde kısa bir deneme yapma imkanım oldu ama kesinlikle video çekimine izin vermiyorlar.

Zihniyeti bozuk insanlar 'bikinisini göster, bununla beni yan yana koy' gibi şeyler söylüyor. Ama dünyada çok önemli bir sanatçıyla insanlar fotoğraf çektirirken adamın boğazına sarılmıyor. Bizde ise bunu biraz abartabiliyoruz.

Robotları hastanelerde, yangın söndürmede, güvenlikte, kurtarma çalışmalarında, tanıtımda kullanabiliyorlar."

İnsansı robotlar geliyor

Benlioğlu insansı robotlarında çok yakında çıkacağını belirtti

"Türkiye’de robot motorlarını üretebilen hiçbir firma yok. Tabii ki Türkiye bunu üretmeye başlarsa… Bunlar dört eklemli ve her ayağı sekiz kilo basıyor. İnsansı robotlar üzerinde test çalışmalarımız sürüyor. Bu ay sonu bir sürpriz yapabiliriz. "

Benlioğlu, Trodos’u üretirken çocuklardan fikir aldıklarını itiraf etti...

Sadece oğlum Efe olarak demeyeyim; ortakların çocuklarını da gözlemledik onlardan fikir aldık. Çok başka bir kuşak onlar... Defne de var, Veysel’in çocukları da var. Teknoloji çocukların elinden düşmüyor; metroda, tramvayda vs. Kitap okuma neredeyse kalmadı. Biz hâlâ dinozorlar gibi kitap okuyabiliyoruz ama yeni nesil 'kitabı dinliyorum' diyor. Globalleşen dünya bu şekilde gidiyor. Bence bu robotlar bizim en iyi arkadaşlarımız olacak. Çocuklarımız, biz yaşlandığımızda huzurevindeysek gelip bizi ziyaret etmeyecekler belki ama Trodos gibi üretilen yeni nesil robotlar bize arkadaşlık edecek."

Trodos büyüyecek mi?

"Trodos’un bundan sonraki aşamasında güvenlikte kullanmayı istiyoruz. Ondan sonraki hayalimiz Trodos ile bitiyor. Sonrasında insansı robotumuz devreye giriyor. O tamamen otonom olacak. Otonom olduğu için tabii ki korkularımız var. Bu korkularla önce kendimiz baş etmeliyiz. Komut almamaya başlarsa, kendi yapay zekasıyla neler yapabilir? Bu korkuları yendiğimiz zaman arkadaki plan devreye girecek."

Benlioğlu, tamamen insana duyarlı, insandan ayırt edilemeyecek robotlar üretilmeye başlandığını vurguladı.

"İnsansı robotlar, Çin’de başladı. Çin bu konuda dünya lideri; Amerika'nın önündeler... Çin ev temizliği yapan robotlar yaptı, sana her şekilde hayat arkadaşı olabilen robotlar da üretti."

Trodos’un yavruları olacak mı?

"İnsanların ne için kullanacağı önemli. Evet, çok tatlı, harika. Dediğim gibi robotkiralacom hesabında da nerede olduğu görülebiliyor çünkü Trodos geziyor. Çocuğuyla vakit geçirsin diye alıyorlar ama bir noktadan sonra bununla ne yapacak?

Trodos şu anda neler yapabiliyor, yapmak istedikleri neler?

"Merdiven çıkabiliyor, üstüne bir şeyler koyduğumuzda 9 kiloya kadar taşıyabiliyor. 30 derece eğimde tırmanabiliyor. Pili 4 ile 6 saat arasında gidiyor. Şov yapabiliyor, dans edebiliyor, fotoğraf çekiyor, fuarda stanta ilgi çekiyor, reklam yapıyor..."