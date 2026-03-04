Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, "3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü" kapsamında anlamlı bir organizasyona imza atarak Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu öğrencilerini özel bir programda ağırladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Bornova Belediyesi, çocukların hem fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de kültürel birikimlerine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı bir etkinlik takvimi oluşturdu. Gün boyu süren organizasyonun ilk durağında çocukların sağlık kontrolleri titizlikle gerçekleştirilirken, ikinci durağında ise İzmir’in tarihsel köklerine uzanan heyecan verici bir keşif yolculuğu yapıldı.

Ağız ve diş sağlığında erken teşhis için detaylı tarama

Etkinliğin ilk aşamasında, işitme engelli öğrenciler öğretmenlerinin refakatinde uzman diş hekimleriyle bir araya geldi. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen diş taramalarında, her öğrencinin ağız ve diş sağlığı profili dikkatle incelendi. Taramalar sırasında diş hekimleri, çocuklara doğru fırçalama teknikleri ve ağız bakımının önemi hakkında anlaşılır bilgiler aktararak erken yaşta sağlık bilinci oluşturmayı hedefledi. Bornova Belediyesi'nin sağlık birimleri tarafından yürütülen bu çalışma, dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişimindeki engelleri kaldırmaya yönelik somut bir adım olarak öne çıktı.

Yeşilova Höyüğü’nde zaman yolculuğu: 8 bin 500 yıllık keşif

Sağlık kontrollerinin ardından program, İzmir’in bilinen en eski yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü’nde devam etti. Şehrin tarihini 8 bin 500 yıl öncesine kadar dayandıran bu arkeolojik merkezde öğrenciler, adeta bir zaman makinesine binmişçesine kadim geçmişin izlerini sürdü. Kazı alanında uzman rehberler eşliğinde yapılan gezide, elde edilen bulgular ve antik döneme ait yaşam tarzları öğrencilere görsel ve anlatısal yollarla aktarıldı. Çocuklar, yaşadıkları kentin köklü tarihsel mirasını yerinde inceleyerek, teorik bilgileri pratik bir deneyimle birleştirme şansı yakaladı.

Başkan Ömer Eşki’den eşit hizmet ve aidiyet vurgusu

Düzenlenen etkinliğin toplumsal birleştiriciliğine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların sağlık ve kültüre erişim hakkının kutsallığına vurgu yaptı. Kentteki tüm çocukların hiçbir ayrım gözetilmeksizin belediye hizmetlerinden eşit oranda yararlanması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Eşki, bu tür organizasyonların sadece bir günle sınırlı kalmayacağını ifade etti. Erişilebilir bir Bornova inşa etmenin temel öncelikleri olduğunu söyleyen Eşki, çocukların kentsel aidiyet hislerini güçlendirerek onların geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.