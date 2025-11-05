Son Mühür / Sayıştay Başkanlığı, belediyeler ve bağlı idarelere yönelik hazırlanan raporları açıkladı. Sayıştay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDOĞA A.Ş.’ye ilişkin hazırladığı raporunda, şirketin personel alım süreçlerine dair eleştiriler ardı ardına sıralandı. Raporda, genel müdürlük bünyesine yeni personel alınırken herhangi bir ihtiyaç analizi yapılmadığı, yönetim kurulu tarafından alım sürecinin başlatılmasına ilişkin karar bulunmadığı ifade edildi. Yine raporda; Türk Ticaret Kanunu’na göre yönetim kurulunun, personel alımı da dahil olmak üzere üst düzey yönetim kararlarını devredilemez yetkileri arasında yer aldığı hatırlatılarak bazı personel alımlarının Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirildiği ve bu uygulamanın hukuki dayanağının bulunmadığının da altı çizildi.

“Kararlar işe alımdan sonra…”

Raporda, İZDOĞA’nın personel temin hizmeti sağladığı kurumlarda işe alım süreçlerinin nasıl yürütüldüğü detaylı olarak açıklandı. Buna göre; genel müdürlük bünyesindeki personel ihtiyacının birim müdürleri tarafından belirlenip yönetime bildirildiği, ardından Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek pozisyon için uygun özgeçmişlerin şirkete gönderildiği belirtildi. Mülakat ve alım süreci bu şekilde başlatılırken, alınacak personel sayısına ise yönetim kurulunun karar verdiği ifade edildi. Ancak raporda, yönetim kurulu kararlarının çoğunlukla personel işe başladıktan sonra alındığı ifade edildi.

Son üç yıldaki personel sayısı açıklandı

Sayıştay raporuna göre, son üç yılda İZDOĞA bünyesinde işe alınan personel sayısı ciddi artış gösterdi. Genel Müdürlükte 2022’de 95, 2023’te 98, 2024’te 65 kişi işe alınırken, İZSU’da 2022’de 45, 2023’te 408, 2024’te 305 kişi istihdam edildi. İBB Meslek Fabrikası, İBB Hastane ve İBB Tiyatro gibi diğer birimlerde de alımlar yapıldı. Toplamda 2022’de 194, 2023’te 524, 2024’te ise 542 kişi işe alındı. Bu süreçlerde şirketin toplam personel sayısı da 2022’de 2 bin 836, 2023’te 3 bin 255, 2024’te 3 bin 222 olarak açıklandı.

İZDOĞA’nın mali durumuna dikkati çekti

Rapor, İZDOĞA’nın mali durumuna da dikkati çekti. Buna göre; 31 Aralık 2024 itibarıyla şirketin 95 milyon TL vergi, 182 milyon TL SGK borcu ve toplam 1,3 milyar TL vadesi geçmiş borcu bulunduğu belirtildi. Sayıştay, bu koşullar altında yeni personel alımlarının maliyetleri artırdığını ve sürdürülebilir olmadığını belirtti. Yeni personel alımlarının ihtiyaç analizi yapılarak ve yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Şirket ‘faaliyet alanı ve talep’ dedi

İZDOĞA, rapor kapsamında verdiği cevabında, personel alımlarının şirketin faaliyet alanı ve belediye talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti. İşe alım süreçlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ve süreçlerin iyileştirilmesi için yönergelerin yenileneceği belirtildi. Ancak Sayıştay, yönetim ve temsile ilişkin yetkinin yönetim kuruluna ait olduğunu hatırlatarak, mevcut uygulamanın hukuki bir dayanağı olmadığını tekrar vurguladı. Raporda, personel alımlarının yasal mevzuata uygun şekilde yapılması gerektiğinin altı çizildi.