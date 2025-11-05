İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentte büyüyen korsan taşımacılık sorununa dikkat çekmek amacıyla Karabağlar’daki merkez binası önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenledi.

Oda Başkanı Erkan Özkan’ın yanı sıra merkez ilçelerdeki durak başkanları ve çok sayıda taksici esnafı açıklamada hazır bulundu.

“Korsan taşımacılık kontrolsüz biçimde büyüyor”

Başkan Erkan Özkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye genelinde büyükşehirlerde taksici esnafının korsan taşımacılığa karşı ağır bir mücadele verdiğini söyledi.

Siyasi parti temsilcilerine ve Ankara’daki yetkililere defalarca dosya sunduklarını belirten Özkan, gelinen noktada mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığını vurguladı.

“Maalesef durum çığırından çıkmış, bıçak kemiğe dayanmıştır. Yasal meslek kuruluşu dururken, kaydı olmayan araçlarla yapılan taşımacılık hem emeğimizi sömürüyor hem de ekmeğimizi çalıyor” dedi.

“Toplum güvenliği tehdit altında”

Korsan taşımacılığın artık sadece ekonomik değil, toplumsal bir güvenlik sorunu hâline geldiğini söyleyen Özkan, İzmir’de bir kadın ve teyzesinin korsan takside yaşadığı mağduriyeti örnek gösterdi.

Bazı şirketlerin korsan taşımacılığı meşrulaştırmaya yönelik açıklamalarının toplumu gerdiğini ifade eden Özkan, “Yasal kanallarda korsan taşımacılığın reklamları çıkıyor, taksici esnafı ise aşağılayıcı şekilde gösteriliyor. Bu durum toplumda bir çatışma ortamı yaratıyor” diye konuştu.

“Mevcut yasalarla mücadele mümkün değil”

Taksi esnafının yıllarca emek vererek mesleğini sürdürdüğünü hatırlatan Özkan, yeni bir yasal düzenlemenin şart olduğunu belirtti:

“Çocuklarımızı bu meslekle büyüttük, onun yok olmasına izin vermeyeceğiz. Bu konu parti üstü bir meseledir.

Türkiye’de 50 binden fazla taksici var. Tüm partilere sesleniyoruz: Korsan taşımacılığa karşı acilen yeni bir kanun çıkarın.”

“Ehliyet cezaları korsan için de uygulanmalı”

Özkan, alkollü sürücülere uygulanan ehliyet cezasının korsan taşımacılık yapanlar için de geçerli olması gerektiğini söyledi:

“İlk seferde 6 ay, tekrarında daha uzun süre ehliyet alınmalı. Mevcut düzenlemelerle mücadele edemiyoruz.

Valimiz ve Emniyet Müdürümüz denetim yapıyor ama artık sineği öldürmek değil, bataklığı kurutmak gerekiyor.”

“İzmirli taksici esnafının ekmeği tehlikede”

Denetimlerin yeterli olmadığını belirten Özkan, taksici esnafının artık sabrının kalmadığını vurguladı: “Çoluk çocuğumuzun ekmeğini koruyacak, emeğimizi çalanlara dur diyecek yasal düzenlemelerin meclisten acilen çıkmasını talep ediyoruz.”