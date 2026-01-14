Son Mühür/ Seçil Ünlü- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentin kronikleşen sorunları üzerinden iktidarı hedef alan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e sert bir karşılık verdi. İzmir’deki yerel yönetim anlayışını "bahane üretme merkezi" olarak nitelendiren Saygılı, "Beceriksizliğinizi gölgelemek için siyaset yapmayın; İzmir’e yük olmayın, İzmir’in yükünü alın" dedi.

"Sorumluluktan kaçmak CHP'nin genetiğinde var"

İzmir’in yönetimsel bir krizle karşı karşıya olduğunu savunan Bilal Saygılı, CHP’nin yeni il yönetiminin de eski alışkanlıkları sürdürdüğünü ifade etti. "Gelen gideni aratır" sözünün İzmir’de vücut bulduğunu belirten Saygılı, CHP kadrolarının hakikati algı operasyonlarına kurban ettiğini dile getirdi. Sorumluluk alanlarındaki yetersizlikleri polemik çıkararak örtbas etme çabasının CHP’nin siyasi genetiğine işlediğini savunan Saygılı, olası bir susuzluk tehlikesinin bile AK Parti’ye ihale edilmeye çalışılmasını trajikomik bir liyakatsizlik örneği olarak tanımladı.

"Körfez’i AK Parti mi kirletti, sokakları biz mi çöplüğe çevirdik?"

Belediye kaynaklarının yanlış kullanımı ve yerel hizmetlerdeki aksamalar üzerinden eleştirilerini sürdüren Saygılı, CHP’li belediye başkanlarının önceliklerini sert bir dille eleştirdi. Belediye işçilerinin hakları ödenmezken lüks tatil beldelerinde vakit geçiren yönetim anlayışının sorgulanması gerektiğini belirten Saygılı, İzmir sokaklarının temizlikten yoksun kalmasının sorumlusunun yandaş sanatçılara aktarılan milyonlar olduğunu iddia etti. Çeyrek asırdır atıksu altyapısını kurmak yerine liyakatsiz kadrolaşmaya gidildiğini savunan Saygılı, İzmir Körfezi’nin bugün içinde bulunduğu çevre felaketinin temelinde bu yönetim zafiyetinin yattığını vurguladı.

"Matruşka siyaseti: Yalan içinde yalan"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "360 bin kaçak su kuyusu" iddiasına da değinen AK Parti İzmir İl Başkanı, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını belgelerle savundu. DSİ verilerinin bu iddiayı yalanladığını ifade eden Saygılı, İzmir’in çökmüş altyapısının sorumlusunun AK Parti olmadığını hatırlattı. Yağmur yağdığında su taşkınlarına teslim olan ve can kayıplarının yaşandığı sokaklardaki yetkinin yerel yönetimde olduğunu belirten Saygılı, "Kendi sorumluluğundaki pompaları bile tamir edemeyenler, uydurma rakamlarla başarısızlıklarını örtmeye çalışıyor. Bir yalanı kapatmak için başka bir yalana sarılan bu 'matruşka siyaseti' İzmir’e yakışmıyor" dedi.

"Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyun"

Siyasetin halkın refahı için yapılması gerektiğinin altını çizen Bilal Saygılı, CHP yönetimine sahaya inme çağrısında bulundu. İzmir halkının kronikleşen sorunlar ve içi boş polemiklerden yorulduğunu belirten Saygılı, belediye başkanlarının lüks harcamalar yerine İzmir’in asli sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi. "İzmir’e hasar vermeyi bırakın, eser kazandırın" diyen Saygılı, rant ve konfor odaklı siyasetin kente zarar verdiğini, İzmirlinin alın terinin pahalı şezlonglarda harcanmaması gerektiğini ifade etti.

Yatırım tartışmasına videolu yanıt

CHP’li Çağatay Güç’ün "AK Parti İzmir’e ne yaptı?" sorusuna karşılık, geçmişten bugüne hayata geçirilen projelerin yer aldığı bir video linki paylaşan Saygılı, eser siyasetinin meyvelerinin bu görüntülerde saklı olduğunu belirtti. AK Parti hükümetlerinin kente kazandırdığı devasa yatırımları hatırlatan Saygılı, CHP yönetiminin bu projeleri örnek alması ve en azından benzerlerini uygulama gayreti içerisine girmesi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.