Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik alanındaki iştiraki İZDENİZ, denizciliğe ilgi duyan yetişkinler için düzenlediği yelken eğitimlerini hız kesmeden sürdürüyor. İzmir Marina'da gerçekleştirilen bu özel eğitimler, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Gündelik yaşamın karmaşasından uzaklaşarak yelkenin büyülü dünyasına adım atmak isteyenler için bu eğitimler, benzersiz bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Eğitim programı, katılımcıların en verimli şekilde öğrenmelerini sağlamak amacıyla özenle hazırlandı. Program, bir gün teorik ve iki gün uygulamalı olmak üzere toplamda üç günlük yoğun bir içeriğe sahip. Ağustos ayında başlayan ve büyük ilgi gören eğitimler, ekim ayının sonuna kadar her hafta devam edecek. Böylece, yelken öğrenmeye istekli olanlar için birden fazla tarih seçeneği sunuluyor.

Sınırlı kontenjan ve başvuru detayları

Yelken eğitimleri, kalitenin ve birebir ilginin sağlanabilmesi için 5 kişiyle sınırlı tutuluyor. Bu sınırlı kontenjan, her katılımcının eğitmenlerden maksimum düzeyde faydalanabilmesini amaçlıyor. Eğitime katılmak isteyenlerin 18 yaş ve üzeri olması gerekiyor. Dersler, cuma günleri online teorik derslerle başlıyor ve hafta sonu cumartesi ve pazar günleri İzmir Marina'da uygulamalı olarak devam ediyor. Eğitimlerin ücreti 6.000 TL olarak belirlendi.

Eğitimlere kayıt olmak isteyenler, bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, daha fazla bilgi almak isteyenler için 0232 320 00 35 numaralı telefon hattı (Dahili 102–103) hizmet veriyor. İZDENİZ yetkilileri, yelken sporunun yaygınlaşmasını ve deniz kültürünün gelişmesini hedeflediklerini belirtiyor. İşte önümüzdeki dönem eğitim tarihleri:

7. Dönem: 12 - 13 - 14 Eylül

8. Dönem: 19 - 20 - 21 Eylül

9. Dönem: 26 - 27 - 28 Eylül

10. Dönem: 03 - 04 - 05 Ekim

11. Dönem: 24 - 25 - 26 Ekim

12. Dönem: 17 - 18 - 19 Ekim

13. Dönem: 10 - 11 - 12 Ekim