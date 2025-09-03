İzmir’in Konak ilçesi Şehitler Caddesi’nde, 2 katlı metruk bir binada saat 13.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Okula sıçradı, öğrenciler güvende

Alevler, yangının kısa sürede kontrol altına alınamaması halinde bitişikte bulunan bir kolejin duvarına da sıçradı. Ancak yangın sırasında okulda öğrencilerin bulunmadığı öğrenildi, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye yangını hızla söndürdü

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını tamamen söndürdü. Ekiplerin yaptığı incelemede, metruk binada yangın sırasında herhangi bir kişinin bulunmadığı belirlendi.

Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yangına neden oldukları gerekçesiyle iki kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler ve araştırmalar halen devam ediyor.