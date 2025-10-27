İzmir’de etkisini artıran şiddetli rüzgar ve dalga boyları nedeniyle deniz ulaşımı durdu. İzdeniz, tüm vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.

Seferler karşılıklı olarak durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzdeniz Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 17.45 itibariyle tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Yeniden başlama süreci hava durumuna bağlı

Yetkililer, rüzgarın hızının düşmesi ve deniz koşullarının normale dönmesinin ardından vapur seferlerinin yeniden başlatılacağını belirtti. Vatandaşların gelişmelerle ilgili İzdeniz’in resmi duyurularını takip etmeleri istendi.