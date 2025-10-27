Çiğli Belediyesi’nde Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube’ye bağlı memurlar, toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacaklarını ve sosyal haklarını talep etmek için bir kez daha eylem yaptı. 24 Ekim’de 1 günlük iş bırakma eylemi yapan memurlar, taleplerine yanıt alamayınca belediye binası önünde yeniden toplandı.

“TİS alacaklarımız gecikmeden hesaplara yatırılsın”

Eylemde konuşan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, ödenmeyen haklarını hatırlatarak belediye yönetimine çağrıda bulundu.

Filiz, “Ekim ayında yarım yatırılan TİS alacağımızın derhal hesaplarımıza yatırılmasını, ağustos ayından bu yana ödenmeyen alacaklarımızın da uygulanabilir bir plan dahilinde ivedilikle ödenmesini istiyoruz. Taleplerimiz belediyenin mali yapısını sarsacak nitelikte değildir. Aksine iş barışını güçlendirir, kuruma güveni artırır” dedi.

“İş barışı için ödeme planı oluşturulmalı”

Sendika üyeleri, belediye çalışanlarının haklı taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtti.

Filiz, “Bu talepler yerine getirildiği anda bizler de eylemlerimizi sonlandıracak, işimize dört elle sarılacağız” sözleriyle diyaloğa açık olduklarını vurguladı.

“Ekonomik kriz evlerimizi de işimizi de vuruyor”

Ekonomik zorlukların kamu çalışanlarını derinden etkilediğini ifade eden Filiz, “Faturalar, krediler, çocuklarımızın temel ihtiyaçları karşısında çaresiz kalıyoruz. Temel gıdaya ulaşmak bile zorlaştı. Bu ekonomik çıkmaz hem iş yerinde hem evde psikolojik olarak yıpratıyor” dedi.

“Başkan Yıldız’a çağrı: Müzakere masasına oturun”

Memurlar, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a da doğrudan çağrıda bulundu.

Filiz, “Çiğli Belediye emekçilerinin bu çığlığını duyun. Bir an önce somut bir ödeme planı ile sendikamız Tüm Bel-Sen ile müzakere masasına oturun. Aksi halde bu eylem bitmeyecek, aksine büyüyerek devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Hakkımızı alana kadar mücadele sürecek”

Eylemde sık sık “İnsanca yaşam istiyoruz” sloganı atan memurlar, haklarını alana dek mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Filiz, “Biz Tüm Bel-Sen olarak insanca yaşam talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz yükselerek devam edecektir” sözleriyle eylemi sonlandırdı.