İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden İZBETON’da görev değişikliği yaşandı. Başkan Cemil Tugay’ın belediye bürokrasisinde başlattığı değişim süreci, kritik önemdeki şirket yönetiminde de kendini gösterdi.

Hüseyin Sezer görevden alındı

Daha önce İZBETON Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Sezer, “iletişim sorunları” gerekçesiyle görevden alındı. Başkan Tugay, şirketin yönetim yapısında yeniden yapılanmaya giderek, genel müdürlük koltuğuna Demtaş firmasının Genel Müdürü Gökhan Kara’yı atadı.

Gökhan Kara görevine başladı

Atamanın ardından Gökhan Kara, kurumda karşılayan çalışanlarla selamlaştı ve resmen görevine başladı. Kara’nın önümüzdeki dönemde İZBETON’un faaliyetlerinde nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.