Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Ağustos ayı meclis toplantısının son bölümünde, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Meclis Üyesi Yıldıray Yalınız arasında gerginlik yaşandı. Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi sırasında söz alan Yalınız, verilen yetkilerin sınırlarının belirsiz olduğunu dile getirdi.

“Yetki verdik ama bilgi verilmedi”

Mecliste alınan kararları hatırlatan Yalınız, şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk Organize Sanayi’ye verileceğini hatırlıyorum. Böyle bir karar verilmişti. Hareketli mobilyalar bizler tarafından karşılanacaktı. Bu yetkiye dayandırılacak. Komisyonda ne karar alınırsa o olacak. Yetkinin sınırı yok. Komisyonda bunun tartışması oldu. Yetki verdik ama sizden inşaatın yapımıyla ilgili bilgi aktarılmadı. Komisyondaki huzuru sizin sayenizde yakalayamıyoruz. Yeniden teftiş için yetki istiyorsunuz. Cinsi, miktarı eşit olmalı ve süresi olmalı. Ürün belli değil, hesap verilebilirlik belli değil"

“Ben Allah’a hesap veririm”

Yalınız’ın açıklamalarına yanıt veren Yorgancılar ise, “Hesap verilebilir diye bir şey yok, orada dur. Ben Allah’a hesap veririm ancak” sözleriyle karşılık verdi.

“Baba olarak oğlunuza verir misiniz?”

Yalınız, eleştirilerini sürdürerek şunları kaydetti:

“Harcamalardan neyi kastediyoruz. Bu kadar ucu açık bir yetkiyi baba olarak oğlunuza verir misiniz? Ben uygun bulmuyorum. Mecliste görüşülsün, ucu açık bir şekilde muhalefet olarak şerh koymak istiyorum"

“Bu konuyu basının önünde konuşmam”

Yorgancılar, tartışmanın basın önünde sürmesini istemediğini belirterek, “Bu konuyu basının önünde seninle konuşmak istemem” dedi.

Yalınız ise, “Benimle konuşmayacaksınız başkanım. Meclise konuşacaksınız” ifadeleriyle yanıt verdi.

Basın dışarı

Gerginliğin büyümesini istemeyen Yorgancılar, basın mensuplarının salondan çıkartılmasını talep etti. Böylece tartışmanın devamı kamuoyuna yansımadı.