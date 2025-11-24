Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki geniş güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada, sanık ifadeleri alınırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Davanın perşembe gününe kadar sanık beyanlarıyla, cuma günü ise avukat savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.

157 gözaltı, 139 yakalama: Soruşturmanın arka planı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İZBETON’da taşeron firmalar üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada, 1 Temmuz’da 157 kişi için gözaltı kararı çıkmış, 139 kişi hakkında da yakalama işlemi uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmış, bazı sanıklar ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dosya, “kooperatif”, “asfalt–yol–bakım onarım işleri” ve “araç kiralama hizmet alımı” olmak üzere üç farklı iddianameye ayrılmıştı.

56 sanığa 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis talebi

“İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı” dosyasında sanıklar hakkında “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlaması yöneltildi. İddianameyi kabul eden İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların bu dosyadan tahliyesine hükmetti. Ancak Heval Savaş Kaya, kooperatif dosyasındaki tutukluluğu nedeniyle cezaevinden çıkamadı.

Sanık savunmaları: ‘İhale süreçlerinde yer almadık, suçlamalar iç denetim raporlarına dayanıyor’ Kimlik tespitinin ardından başlayan oturumda sanıklar tek tek savunmalarını yaptı. İZBETON’da makine mühendisi A.G., ihale süreçlerine hiç dahil olmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetti: “İhale komisyonlarında görev almadım. Yapılan işlemlerde usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum.”

Eski genel müdür Heval Savaş Kaya ise iddianamenin temel dayanağı olan iç denetim raporlarını eleştirerek: “İç denetim raporlarından suç üretilerek iddianame oluşturuldu. Bu işin alt taşeronla ilgisi yok, tamamen araç kiralama işidir.” dedi.

Kontrol teşkilatı görevlisi B.A. ise iddianamede adları geçen takip sistemiyle ilgili çelişkileri dile getirdi: “Araçlarda iddianamede belirtilen takip sistemini değil, yıllardır Mobilİz yazılımını kullanıyoruz. İddianamede bahsi geçen sistemi hiç kullanmadık. Ayrıca Sayıştay denetiminde de kamu zararı tespit edilmedi.” Diğer tutuksuz sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü savundu.

Mahkeme salonunda gerilim: Avukat ile hâkim arasında tartışma

Duruşmanın ilerleyen bölümünde, sanık avukatlarının ne zaman dinleneceğine ilişkin açıklama salonda tansiyonu yükseltti. Hâkim, sanık ifadelerinin perşembeye kadar tamamlanacağını ve avukat beyanlarının cuma günü alınacağını belirtti. Bu takvime itiraz eden sanık avukatlarından Özkan Yücel, savunma hakkının kısıtlandığını söyleyerek uygulamaya tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya devam etti, ancak salondaki gerginlik bir süre etkisini sürdürdü. Yoğun savunma trafiği sonrası mahkeme öğle arası verdi. Sanık ifadeleri ve avukat beyanları, hafta boyunca devam edecek celselerde tamamlanacak.