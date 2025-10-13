Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON A.Ş. hakkında yürütülen “kooperatif davası” kapsamında tutuklu ve tutuksuz sanıklar bugün yeniden İzmir Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu, toplam 65 sanığın yargılandığı davada bugün mağdurların ifadeleri alınmaya başlandı.

DURUŞMADA TARTIŞMA: “BİZ BURADA BİR AVUÇ İNSANIZ”

Duruşma sırasında Örnekköy 4. Etap mağdurlarından Hakan Öztürk ile Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Avukat Aydın’ın sorularını yanıtlayan Öztürk, “Biz burada bir avuç insanız, karşımızda avukat orduları var” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine söz alan Av. Murat Aydın,

“Biz avukat orduları değiliz. Karşımızda bir kişi dahi olsa hak, haktır. Ben burada müdafilik görevimi yapıyorum. Mağdurdan yorum yapmasını değil, sorularıma cevap vermesini rica ettim,”

dedi.

Aydın ayrıca, aidat artışlarına ilişkin tartışmalara değinerek,

“Aidatların 10 katına çıkması kararı genel kurulda alınmıştır. Kendisinin de söylediği gibi, o toplantıda oy kullandığını ifade etti,”

şeklinde konuştu.

Mağdur Hakan Öztürk ise,

“Kooperatifçiliğe inandığım için bu kooperatife girdim, hala aynı inanca sahibim. Kimseden davacı değilim,”

açıklamasını yaptı.

“KRİPTO PARA İLE DOLANDIRILMAYI TERCİH EDERDİM”

Duruşmada ifade veren bir diğer mağdur, İş İnsanları Örnekköy Yapı Kooperatifi üyesi Başak Özcan, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Mayıs ayında öğrendik ki bize yeni bir ödeme tablosu çıkarılmış. Aylık ödeme 10 bin 100 lirayken 100 bine çıkarıldı. Temmuz’da ise inşaatların durduğunu öğrendik. Bize sürekli ‘ödemeleri yapın, sorun yok’ dediler ama biz buna güvenemedik. Zaten mahkeme süreci başladı, bu ödemeleri yapacak gücümüz yok.”

Özcan, aidat artışı kararına ilişkin soruya yanıt verirken,

“Aidat artışı kararını baskı altında almak zorunda kaldık. O dönemde sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyorduk. Genel kurulda üzerimizde baskı vardı,”

dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güvenerek bu işe girdim. Şimdi neye güveneyim? Kripto para ile dolandırılmayı tercih ederdim. Tunç Bey’e güvendim, Kemal Kılıçdaroğlu açılışa geldi. Bugün mağdurum, üzerime düşeni yaptım ama hâlâ önümü göremiyorum. ‘5 milyon daha verin’ denilen bir protokolle karşı karşıyayım,”

ifadelerini kullandı.

AVUKAT AYDIN: “KENDİ KARARLARINI SUÇLAMA HALİNE GETİREMEZLER”

Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın, mağdur beyanlarına yanıt vererek,

“Aidatların 10 katına çıkarılması kararı bizzat kooperatif genel kurulunda alınmıştır. Katılımcıların hepsi oylamaya katılmış ve kabul yönünde oy kullanmıştır. Şimdi bu kararı suçlama haline getirmeleri hukuken doğru değildir,”

dedi.

Duruşma sırasında sanıkların savunmalarının ardından söz alan Örnekköy 4. Etap Kooperatif üyesi Didem Z., sürece dair çarpıcı ifadelerde bulundu.

“BELEDİYEYE VE SİYASİ İRADEYE GÜVENEREK BU İŞE GİRDİK”

Didem Z., “Hepimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve siyasi iradeye güvenerek bu işe girdik” diyerek, yaşanan mağduriyetin sorumluluğunu kurumlara yükledi.

Kooperatifin kuruluş ve sözleşme süreçlerine değinen Didem Z., “Kooperatifin açılışında garantör olduklarını ifade etmişlerdi. 29 Aralık 2020’de İZBETON ile Büyükşehir arasında kat karşılığı sözleşme imzalandı. 7 Ocak 2022’de kooperatif kuruldu, aynı gün İZBETON ile yeni sözleşme yapıldı. Üç ay sonra City Construction ile alt sözleşme imzalandı. 690 gün içinde tamamlanması şartıyla 167 milyon TL’lik anlaşma yapılmışken, bu bedel kısa süre sonra 360 milyon TL’ye çıkarıldı. Sözleşme kooperatif aleyhine ağırlaştırıldı. Beş ay içinde 147 milyon TL ödeme yapıldı.” dedi.

“KAMU ZARARI OLUŞACAK”

Ödemelerini eksiksiz yaptıklarını vurgulayan Didem Z., şunları söyledi:

“Evlerimiz 690 gün içinde teslim edilmedi. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un denetim görevini yerine getirmediğini düşünüyoruz. Şu anda belediye ve İZBETON tarafından bir ödeme yapılmadığı için kamu zararı oluşmadı gibi görünüyor; ancak biz dava açacağız ve bu süreç sonunda kamu zararı doğacak. Bu nedenle şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum.”

ASLANOĞLU’NDAN ANINDA YANIT

Bu sözler üzerine tutuklu sanık ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ifadeye itiraz etti. Aslanoğlu, “İZBETON ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 167 milyonluk değil, kat karşılığı sözleşme vardı. Kooperatif ile alt yüklenici arasındaki sözleşme ise yapım işine dairdir; iki sözleşmenin birbiriyle ilgisi yoktur. Ayrıca Dilek Coşkun hiçbir zaman benim çalışanım olmadı.” diyerek iddiaları reddetti.

MAHKEMEDE ATMOSFER GERGİN

Duruşma salonunda zaman zaman tansiyon yükselirken, bazı mağdurlar söz alarak kooperatif yönetimlerinin kendilerini “belirsiz protokollerle yönlendirdiğini” öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarının ardından mağdur ifadelerinin alınmasına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, kooperatiflerde usulsüzlük ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor.

Davada, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya başta olmak üzere sanıklar hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava devam ediyor.