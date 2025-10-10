Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ve Efes Selçuk Belediyesi'nin güçlü iş birliği, ilçe genelindeki altyapı ve kentsel iyileştirme çalışmalarını kesintisiz bir şekilde ileriye taşıyor. İki kurumun ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen bu geniş kapsamlı çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini Efes Selçuk'un dört bir yanına ulaştırıyor. Şehir planlaması ve hizmet kalitesini artırma vizyonuyla hareket eden belediyeler, özellikle yol ve kaldırım düzenlemelerine odaklanmış durumda.

Gökçealan ve kent genelinde yol düzenlemeleri sürüyor

Ortak hizmet protokolü çerçevesinde hız kazanan çalışmalar kapsamında, ilk etapta Efes Selçuk’un önemli yerleşim merkezlerinden Gökçealan Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bu bölgede, zamanla yıpranmış ve kullanıma bağlı olarak bozulmuş olan parke taşlarının tamiratları titizlikle gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak, ilçe merkezinde ve çevre mahallelerdeki çeşitli noktalarda da trafik güvenliği ve sürüş konforu açısından önem arz eden asfalt tamiratları tamamlandı.

Vatandaş taleplerine hızlı yanıt ve teşekkür

Efes Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürü Doruk Temel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu destekle yürütülen parke ve asfalt tamiratlarının önümüzdeki dönemde de kent genelindeki farklı mahallelere yayılacağını belirtti. Müdür Temel, İZBB ile kurulan uyum ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, bu iş birliği sayesinde Efes Selçuklu vatandaşlardan gelen altyapı ve onarım taleplerine artık daha hızlı ve daha etkili çözümler üretebildiklerini ifade etti. Temel, hizmetlerin kalitesini artıran ve çalışmaların hızına ivme katan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekiplerine şahsı ve kurumu adına teşekkürlerini iletti.