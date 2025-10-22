Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan İzBB AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca İzmir ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

İzmir geleceğini doğru planlamalı...

Uğur İnan Atmaca, İzmir'in geleceğini doğru planlaması gerektiğini vurguladı.

"Her şeyi değiştirmeye çalışmaya gerek yok. İzmir'i planlı bir şehir yapmak lazım. Planla büyüyen planla gelişen şehirler çok önemli vasıflara sahip olurlar. İzmir'in bir kimliği yok şu anda... Tarım kenti mi? Sanayi kenti mi? Turizm kenti mi? Hangisi? Hepsinden biraz var. Geçtiğimiz dönem turizmle ilgili bakanlığın yaptığı bir proje vardı. İyi ya da kötü... Samimiyetle söylüyorum en kötü olan plansızlıktan iyidir. Maalesef İzmir'de böyle bir direnç var.

Geçtiğimiz hafta bir sunum vardı. 2054'ü planlıyoruz diye oradan bir takım verilerden söz ettiler. Kentin bütününü yüzde 100 kabul ederseniz. Yetki alanı olarak yüzde 16 Çevre Şehircilik Bakanlığı, yüzde 5 Turizm Bakanlığı, yüzde 1 Sanayi Bakanlığı, yüzde 78 İzBB yetkisinde... Ama bunun içinde yeşil alanlar, ormanlar var. Sunumu yapan arkadaşımız bizim manevra yapabileceğimiz yüzde 4-4,5 alan var dedi. O sunum başlamadan bitti.

Bu kentin yüzde 4'üne dokunacaksak vay halimize... O yüzden bir mimar olarak benim beklentilerimden ziyade realiteye bakmak lazım. Hayallerimiz Paris gerçekler İzmir... Körfezin durumu ortada, yaşanan sıkıntılar ortada, suyu, çöpü, trafiği, otoparkı, altyapısı, ulaşımı ile dağ gibi sorunlar var. Çözebilecek bir irade, yönetim anlayışı yok.

Su diyoruz DSİ yapsın, çöp deniyor bakanlık yer göstersin.Körfez? Bakanlık temizlesin... O zaman size ne ihtiyaç var. Kapatalım belediyeyi, Valilik hükümet adına takip etsin işleri... "

Yapılan ihalelerde İzmir dışındaki firmalara pazarlık usulü ile adrese teslim işler verildiğini düşündüğünü vurgulayan Atmaca, İzmir'de siyaset yapan bir insan olarak üzüldüğünü, İzmirli firmalara da iş verilmesi gerektiğini belirtti.

"Bugüne kadar 5 milyarın üstünde pazarlık usulü İzmir dışına iş verilmiş. Biz İzmir dışına verilmesin demiyoruz. Açık ihaleye herkes katılabilir. Ancak pazarlık usulü denilen, belediyenin tercih ettiği işlerde İzmirli işletmelere de yer verilsin.

Adrese teslim demem ondan belediyenin tercih ettiği firmalar bunlar. İzmir'de birçok firma varken neden Gaziantep'den araç kiralanıyor. Biz mecliste de dile getiriyoruz. Kendi imkanları ile araç tamir bakımı yapılabilecekken neden dışarıya iş veriliyor. Fuar döneminde Sayın Cemil Tugay İzmirli firmalara sitem etmişti.

Neden bize sahip çıkmıyor. Sponsor olmuyorsunuz diye... Biz de buradan söyleyelim. Siz İzmirli firmalara neden sahip çıkmıyorsunuz? Davet ettiğiniz firmalar neden yok. Örneğin Örnekköy'de yarım kalan kentsel dönüşüm inşaatlarının tamamlanması için Pazarlık usulü Diyarbakır'da bir firmaya 2 milyarın üzerinde bir rakama iş verildi. "

Karşıyaka Stadına kavuşacak mı?

Atmaca, Karşıyaka Stadı için belediyede bir kaynağın olmadığını ancak Başkan Cemil Tugay'ın kente imzasını atacak bir proje peşinde olduğunu belirtti.

"Konak'ta Belediye Binasını aynı ölçümlerde yapacağım dedi olmadı. Basmane Çukuru denemesi yaptı olmadı. Hilton Oteli'nde İzmirlilerin hakkını koruyacağım dedi gerçekleşmedi. Büyük Kardiçalı Hanı restore edecekti yapılamadı. Stat çok ciddi bir yatırım ama Belediyede bunu yapacak bir bütçe olmadığı kanaatindeyim.

Tabii ki Cemil Beyin kafasında bir kaynak vardır. SGK borçları kesintisi yapıldığında Belediye kitlendi maaş ödenemedi. 5-6 milyar bir kesintiydi. İnşallah stat yapılabilir ama stat öncesi İzmir'de çok büyük sorunlar var. Önce onlar çözülmeli... Önceliğimiz afet ve depreme dirençli bir kent haline getirmek olmalı... "

Başkan Tugay otopark sorunu için ne yaptı?

Yıkılması istenen Çankaya Otoparkı ve İzmir'in otopark sorununa değinen Atmaca, "Çankaya otoparkı yerine bir alternatif getirilmeden yıkılmaması gerekir. Süleymaniye örneği vardır. Çok severim. 'Yıkmak istersen Süleymaniye'yi bir kazma, bir kürek iki de amele gerek, yapmak istersen Süleymaniye'yi bir Sinan bir Süleyman bir de devlet gerek'

Otoparkı sorunu için bugüne kadar ne yaptı onu anlatması lazım. Binalardan toplanan ve otopark fonunda biriken paralar ne oldu? Bir şey yıkacaksanız onun faydalarını sağlayacak bir tesis kurmak lazım. Orada çalışanların aşına kan doğramak anlamına gelir. 2 milyon araç var. 15 bin otopark var." dedi.