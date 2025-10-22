Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZELMAN A.Ş., Büyükşehir'in anaokullarında görev yapmak üzere 45 personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre, kurum bünyesinde 25 okul öncesi öğretmeni ve 20 sınıf annesi daimi kadroda istihdam edilecek.

ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Başvurular 15-31 Ekim 2025 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde İZELMAN Genel Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak. Başvuru sahiplerinden özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı, 4A hizmet dökümü ve bir adet vesikalık fotoğraf istenecek.

Adaylar arasından yalnızca uygun görülen kişiler mülakata çağrılacak. Okul öncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan, en az iki yıl deneyime sahip adaylar başvuru yapabilecek.

KURUMLARA TAKVİYE

İZELMAN tarafından yapılan açıklamada, alımların İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı anaokullarında eğitim kalitesini artırmak ve çocuklara daha nitelikli bir öğrenim ortamı sunmak amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.