Son Mühür- İzmir’de bugünden itibaren toplu ulaşımda yeni fiyatlar uygulanmaya başladı. 1 Eylül 2025 tarifesine göre tam biniş ücreti 30 TL’ye yükselirken, öğrenci binişi 15 TL, öğretmen binişi 20 TL ve 60 yaş binişi 25 TL olarak belirlendi.

İZBAN’da 90 dakika kalktı

Yeni düzenlemeyle birlikte İZBAN’da önemli değişiklikler devreye girdi. Artık 90 dakika ücretsiz aktarma hakkı İZBAN’da geçerli olmayacak. Ayrıca belirli saatlerde uygulanan yüzde 50 indirimli “Halk Taşıt” hakkı da İZBAN için kaldırıldı.

137,46 TL kesilecek

İZBAN kullanıcıları için geçerli olan “artı para” uygulaması ise sürüyor. Sisteme göre yolcuların kartlarından ilk binişte 137,46 TL kesiliyor. Seyahat edilen mesafeye göre ücret karttan düşülüyor, kalan tutar ise iade ediliyor.

Örneğin, Aliağa’dan Karşıyaka’ya yolculuk yapan bir yolcunun kartından ilk etapta 137,46 TL çekiliyor. Seyahat ücreti olan 54,91 TL düşüldükten sonra kalan 82,55 TL yolculuğun sonunda karta geri yükleniyor.

Bakiyelerinizi kontrol edin

Yetkililer, artı para sisteminden dolayı İZBAN yolculuğu öncesinde kart bakiyesinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli bakiye bulunmadığında turnikelerden geçiş yapılamıyor.