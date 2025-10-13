Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in en önemli toplu ulaşım hatlarından biri olan İZBAN’da yeni bir zam hazırlığı gündemde. İZBAN Yönetim Kurulu’nun 18 Eylül 2025 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan yeni ücret tarifesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine taşındı.

Belediye meclisinde onaylanması halinde yeni tarifeler 1 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak işletmesi olan İZBAN, kısa süre önce İzmir’deki toplu ulaşım sisteminde uygulanan “90 dakika ücretsiz aktarma” ve “Halk Taşıt” indirim programlarının dışında bırakılmıştı.

Gündemde yer alan madde şu şekilde açıklandı:

“İZBAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 18/09/2025 tarihli ve 17/355 sayılı kararına konu; şirket faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin hazırlanarak 01/11/2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi talep edilen ve önerge ekinde gerekçeleri ile birlikte yer alan yeni fiyat tarifesi düzenlemesinin görüşülmesi.”

Meclis görüşmelerinin ardından yeni tarifeye ilişkin önerge oy birliği ile komisyonlara gönderildi.