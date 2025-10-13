Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda çok sayıda önemli gündem maddesi görüşülürken, en dikkat çekici karar ESHOT Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Yolculuk Kuralları Yönetmeliği Taslağı” oldu.

Hazırlanan taslak, Hukuk Komisyonu’nun önerdiği değişikliklerle birlikte oybirliğiyle kabul edildi. Yeni yönetmelikle birlikte, İzmir’de toplu ulaşım araçlarında düzeni bozucu davranışlara karşı sıfır tolerans dönemi başlıyor.

ŞOFÖRLER ARTIK YETKİLİ: HUZURU BOZAN YOLCULARIN YOLCULUĞU SONLANDIRILABİLECEK

Hukuk Komisyonu’nun revize ettiği “Hak ve Yetkiler” başlıklı 5. madde, otobüslerde görev yapan şoförlere yeni sorumluluk ve yetkiler getiriyor.

Buna göre, ESHOT şoförleri artık toplu ulaşım araçlarında seyahat kurallarının uygulanmasından birinci derecede görevli, yetkili ve sorumlu olacak.

Yeni maddeye göre; Otobüs içinde huzur ve güvenliği bozan, araca veya donanımına zarar veren, uyarılara rağmen kurallara uymayan yolcular, şoför tarafından uyarılacak, uyarıya rağmen davranışını sürdüren yolcunun yolculuğu sonlandırılabilecek. Otobüse kasıtlı zarar veren kişiler hakkında tutanak tutulacak, zarar fotoğrafla belgelenecek. Şoför veya yolcular tarafından suçüstü yakalanan kişi, kolluk kuvvetlerine haber verilene kadar araçta tutulacak, ancak fiziksel müdahale yapılmayacak.

KOLLUK KUVVETLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Yeni yönetmeliğe göre, olaylara müdahalede polis ve zabıta ekipleriyle eşgüdüm sağlanacak. Şoförlerin tek başına risk almasının önüne geçilmesi, olayların belgelendirilerek yasal süreçlere taşınması sağlanacak.