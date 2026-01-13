Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'de kent içi ulaşımın can damarlarından olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortak kuruluşu olan İZBAN'da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. TÜRK-İŞ’e bağlı Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi ile İZBAN bürokratları ile yapılan görüşmelerde henüz tam olarak anlaşma sağlanamazken, TİS süreci ile ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini kaydetti.

Yarın masaya oturacaklar

Konuyla ilgili yarın saat 13.00’te işverenle masaya oturacaklarının altını çizen Giral, “Toplu iş sözleşmesi görüşmemiz iyi aşamada gidiyor. Yarın masaya davet ettiler. Saat 13.00’ten itibaren masaya oturacağız. Taleplerimize yakın yerlere geldik. İdari madde ve yüzdesel artışlarda eksiğimiz var. Onları da tamamlarsak amacımız toplu iş sözleşmesini masada bitirmek” dedi.

“Umudumuz masada bitmesi”

30 Ocak 2026 tarihine kadar anlaşma sağlanamazsa sendikanın grev kararını hayata geçirmesi gerektiğini belirten Giral, “Geldikleri yerden bir iki adım geri atmazlarsa grev hakkımızı kullanacağız. Şu anda görüşmelerimiz olumlu bir şekilde yürüyor. Bizim talebimiz işçinin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması ve daha iyi maaşlar alması. Bugüne kadar hep ‘Çakma enflasyona bizi ezdirmeyin’ dedik. Bu talebimizin de yerine getirilmesini istiyoruz. Aksi durumda ayın 22’sinde karar alıp 30’unda greve çıkmamız lazım. Ama bizim umudumuz masada bitmesi yönünde. Yarın emekçilerimize müjdeli haber vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarınki iş bırakma eylemi ile ilgili de konuştu: Bizimle alakalı değil

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası'nda (BTS) örgütlü kamu emekçilerinin yarın yapacağı iş bırakma eylemi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Giral, eylemin kendileriyle herhangi bir ilgisi olmadığının da altını çizdi. Giral, “Konu, TCDD’nin demiryolu hattı... Demiryolu hattının tren trafiğini TCDD yönetiyor. TCDD’de çalışan memurlar var; içlerinde BTS üyesi çalışanlar da var ama sayıları diğerlerine oranla daha az. BTS çalışanları maaş düşüklüğü ile ilgili bir eylem kararı almış. Onların iş bırakması nedeniyle belki bir yavaşlama olabileceği düşünülüyor ama büyük bir aksama olacağını sanmıyorum. Altını çizmek isterim ki İZBAN’ın herhangi bir eylemi yok” mesajı verdi.