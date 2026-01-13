Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısı dün ilginç bir konuya sahne oldu. Bergama ilçesindeki bir mezbahada ibadet alanlarındaki kıble yönünün yanlış olduğu iddiaları gündeme geldi.

Meclise sunulan soru önergesinde, vatandaşlardan gelen şikâyetlere dikkat çekildi. Mezbaha tesisinin yaklaşık 20 yıldır hizmet verdiği vurgulanırken, halk sağlığı, gıda güvenliği ve çevre koşulları konusunda iyileştirme yapılmadığına da değinildi. Ama asıl dikkat çeken nokta, “Mezbahada namaz kılanlar acaba hangi yöne bakıyor?” sorusu oldu.

Belirtilene göre Bergama ilçesindeki mezbahada bulunan ibadethanelerin kıble yönünde bazı hataların olduğu öne sürüldü.

Meclis’e verilen önergede şu ifadeler kullanıldı;

“İzmir ili Bergama ilçesinde bulunan Bergama mezbahasının temeli 1990- 2004 yılları arasında görev yapan merhum Belediye Başkanı Akif Sezgin döneminde atılmış ve tesis 2004- 2009 dönemi Bergama Belediye Başkanı tarafından 2005 yılında hizmete açılmıştır. Söz konusu mezbaha 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir yasası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde devredilmiş olup yaklaşık 20 yıla yakın süredir hizmet vermektedir. Geçen bu süre içerisinde halk sağlığı, çevre koşulları ve gıda güvenliği açısından bu tesis ile ilgili olarak mezbahada kapsamlı bir iyileştirme, modernleşme ve kapasite artışının yapılmadığı hakkında tarafımıza çok sayıda şikayet ve bildirim ulaştığı ifade edilmişti. Ayrıca tesis içerisinde ibadet amacıyla kullanılan alanların bazılarında kıble yönünde bazı hatalar olduğu yönünde vatandaşlarımızdan tarafımıza bildirimler ulaşmıştır. Toplumuzun dini ve manevi hassasiyetleri göz önünde bulundurularak kıble yönünün yanlış olduğu tespit edilen alanlarda gerekli tespit incelemelerin yapılması ve bu alanların kıbleye uygun şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanması önem arz etmektedir.”

AK PARTİLİ GÜZEL: GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILSIN

AK Parti Bergama Meclis Üyesi Sebahhattin Güzel, “Mezbahada geniş kapsamlı araştırma yapılması gerekiyor. Soru önergesine yazmadığım konular da var. İnsanları rencide etmemek için” dedi.