İzmir'de toplu ulaşımın önemli bir parçası olan İZBAN, kentin kuzeyden güneye uzanan demiryolu hatları üzerinde her gün binlerce yolcu taşıyor. Son dönemde artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle ulaşım ücretlerinde değişiklik yaşanıyor. Ekim ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen ücret artışı, kısa sürede kent sakinlerinin gündeminde öne çıktı.

Yapılan açıklamalara göre, meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen yeni tarife, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Böylece tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye çıktı. Öğrenciler için ise ücret artık 15 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz ağustosta ise İzmirim Kart entegrasyonundan ayrılma ve 90 dakika ücretsiz aktarma ile Halk Taşıt uygulamalarının sonlandırılması kararı verilmişti.

Zam kararı ve yeni ücretler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır yönetiminde gerçekleşen ekim ayı meclis toplantısına taşımalı sistemin mevcut maliyetleri damgasını vurdu. Plan bütçe ve ulaşım komisyonunda yapılan değerlendirmeler sonrasında zam önergesi oy çokluğuyla geçti. Yeni uygulama gereği tam biniş ücreti 30 TL oldu ve öğrenciler için de 15 TL ödemenin zorunlu hale geldiği açıklandı.

Kentte son yapılan düzenlemelerle İzmirim Kart entegrasyonunun kaldırılması ve ücretsiz aktarma ile ilgili uygulamaların sonlanması, yolcuların ulaşımda harcama kalemlerini doğrudan etkiliyor. Ücret artışıyla birlikte hem öğrenci hem de tam kart sahipleri için aylık toplu taşıma bütçelerinde belirgin bir artış gözlemleniyor.

Teknik detaylar ve istatistikler

İZBAN, 136 kilometrelik hattı ve 40’tan fazla istasyonuyla İzmir’in en uzun demiryolu toplu taşıma sistemi konumunda. Taşınan yolcu sayısı günlük olarak yaklaşık 300 bin civarında değişiyor. Bu yeni zamla birlikte yolcuların aylık toplam ulaşım giderleri ortalama neredeyse yüzde 20’ye yakın bir oranda yükseldi. Türkiye genelinde toplu taşıma ücretlerindeki artış trendi, son yıllarda büyükşehirlerde benzer şekilde dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalara göre, İzmir’de toplu taşımayı kullanan öğrenciler ayda ortalama 40 biniş yapıyor. Zam sonrasında öğrencilerin ulaşım masrafı aylık olarak yaklaşık 600 TL’ye kadar yükseldi. Tam kartlı kullanıcılar ise aylık ortalama 30 binişten 900 TL ödeme yapacak.

İzban nedir? İzban’ın kent ulaşımındaki rolü

İZBAN, İzmir’in Aliağa’dan Selçuk’a kadar uzanan demiryolu hattında hizmet veren, şehir içi ve banliyö yolculuğunu birleştiren raylı sistemdir. 2010’da faaliyete geçen ve TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında işletilen İZBAN, özellikle üniversite öğrencileri ve çalışanlar arasında yoğun şekilde tercih ediliyor. Sistem, geniş hat uzunluğu sayesinde İzmir’in batı ve güney aksındaki ilçelerine de ulaşım sağlıyor.

Kentliler üzerindeki etkiler

İZBAN’daki zam kararı sonrası İzmir’de toplu taşıma kullanımı ve ulaşım bütçeleri yeniden gündem oldu. Yolcular için günlük yaşamlarında belirgin bir ek maliyet anlamına gelen bu fiyat değişikliği, özellikle öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların ulaşım planını doğrudan etkiliyor. Kentte toplu taşıma altyapısı ve maliyet yönetimi önümüzdeki dönemde yine tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.