Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından TOFAŞ, 2025 yılında elde ettiği güçlü mali performansı yatırımcılarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 8,35 milyar TL olarak açıklandı. Genel Kurul'da onaylanan kâr dağıtım planına göre toplam 10 milyar TL nakit temettü ödenecek. İşte TOFAŞ temettü tarihine ve miktarına dair tüm detaylar.

TOFAŞ ne kadar temettü dağıtacak?

Genel Kurul kararına göre TOFAŞ, 1 kuruş nominal değerli her bir hisse senedine brüt 20 TL temettü ödeyecek. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri bulunan dar mükellef kurum ortakları için bu tutar brüt ve net olarak aynı kalıyor. Bireysel yatırımcılar ve diğer hissedarlar için ise stopaj sonrası net 17 TL kâr payı hesaplara yansıyacak. Oran bazında bakıldığında brüt %2.000 oranında temettü dağıtımı söz konusu.

TOFAŞ temettü tarihi ne zaman?

KAP bildirimine göre TOFAŞ temettü hak kullanım tarihi 23 Mart 2026 olarak belirlendi. Ödemenin yatırımcıların hesaplarına geçeceği tarih ise 25 Mart 2026. Dolayısıyla 23 Mart itibarıyla hisse senedini elinde bulunduran yatırımcılar kâr payından yararlanabilecek.

TOFAŞ'ın 2025 yılı mali performansı

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun hazırlanan konsolide mali tablolarına göre 2025 yılı ana ortaklığa ait net dönem kârı 8.353.933.000 TL olarak gerçekleşti. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaklaşık 41,7 milyon TL tutarında bağış yapıldı. Net kârdan yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın büyük bölümünün nakit olarak ortaklara dağıtılması, şirketin yatırımcı dostu politikasının sürdüğünü gösteriyor.

Yatırımcılar için önemli notlar

TOFAŞ temettü ödemesinden faydalanmak isteyen yatırımcıların 23 Mart 2026 tarihinde hisseyi portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınan hisseler kâr payı hakkı taşımıyor. Bireysel yatırımcılara uygulanacak stopaj oranı nedeniyle brüt 20 TL'lik kâr payı hesaplara net 17 TL olarak yansıyacak. Temettü ödemeleri 25 Mart 2026 tarihinde aracı kurum hesaplarına aktarılacak. TOFAŞ, son yıllarda düzenli temettü dağıtan şirketler arasında yer almaya devam ediyor ve bu yılki ödeme tutarı yatırımcılar tarafından oldukça olumlu karşılandı.