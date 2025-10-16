Son Mühür- Son bir yılda yüzde 80'e yakın, yılbaşından bu yana ise yüzde 60'a yakın değer kazanan altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İzmir'de gram altın 5.650 TL'den, çeyrek altın 9.920 TL'den, yarım altın 19.860 TL'den ve Cumhuriyet altını 40.750 TL'den satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda 2.000 dolar civarında olan ons altın gün içinde 4.242 doları görerek tarihi rekorunu tazelemeyi başardı.

Ons altın yüzde 0.63'lük yükselişle 4.232 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Hazine'nin 184 ton altın borcu var...



Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının altına olan talebinin devam etmesi, ABD-Çin gerginliğinin tırmanması ve küresel jeopolitik risklerin sürmesi gibi nedenlerle rekorlarına devam eden altın, Hazine açısından ayrı bir riski de beraberinde taşıyor.

Ekonomisti Uğur Gürses, altındaki yükselişin Hazine'nin altın borcuna negatif etki yaptığına dikkat çekti.



Zarar her geçen gün büyüyor...



''Altın fiyatı ons başına 4.150 doların üstüne çıktığını belirten Uğur Gürses,

Halihazırda 184 ton altın borçlusu Hazine'nin maliyeti (zararı) 10.1 milyar dolara çıktı. Geçmişte borçlandığı ve vadesi dolan 388 tonluk borçlanmada ise 4.4 milyar dolar zararı olmuştu. Hesaplarındaki 45 ton altındaki kazancı düşülürse 12.1 milyar dolarlık bir net zararı var.'' hatırlatmasında bulundu.

Uğur Gürses, ''Hazine'nin altın borçlanması başından yanlıştı.'' mesajı verdi.

