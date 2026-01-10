Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Cemil Tugay tarafından "TCDD ray kirasını sıfırlasın; ben de 90 dakika uygulamasını derhal geri getireyim" diyerek gündeme getirdiği ve kamuoyunun "İZBAN hat kirası" olarak bildiği ödemeleri, beş yıldır yapmadığı öne sürüldü.

Tugay'ın "90 dakika uygulaması zaten şehir içi ulaşımda çalışıyor. İZBAN’ın bu sisteme dahil edilememesinin nedeni teknik değil; TCDD’nin uyguladığı yüksek maliyet politikasıdır” açıklamalarına rağmen, gerçekte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son beş yılda 2.6 milyar TL'yi bulan ödemelerle ilgili üzerine düşen mali sorumluluklarını yerine getirmediği öne sürüldü.

TCDD, yine Tugay'ın ‘Yük paylaşımı eşit olsun, tüm yük belediyenin üzerine bırakılmasın’ şeklindeki sözlerine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşeni yapmamasına rağmen İZBAN sisteminin kesintiye uğramaması adına Gediz A.Ş.'ye enerji ödemelerini peşin olarak gerçekleştirdi. Ayrıca yolcu güvenliğini sağlamak için hat bakım, onarım, yenileme çalışmalarını düzenli olarak yaptı, tren trafiğini yönetti ve sinyalizasyon güncellemelerine devam etti. Bu arada kamu toplu taşıma hizmeti veren İZBAN ile ilgili geçen Eylül ayında 125 milyon TL sermaye artışı ödemesi yapan TCDD'nin geçtiğimiz haftalarda aynı miktardaki parayı daha İZBAN'a gönderdiği öğrenildi.

2.6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

TCDD'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yüzde elli ortak olduğu İZBAN yatırımının değeri, 2025 rakamlarıyla 2.6 milyar dolara (yaklaşık 110 milyar TL) ulaştı. Bu dev yatırımın odağında demiryolu altyapısı ve inşası, modernizasyon, sinyalizasyon, hat bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile sinyalizasyon sistemlerinin güncellenmesi ve emniyet yatırımları yer alıyor.

İZBAN sisteminin kullandığı demiryolu altyapısının emniyetli, kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde işletilebilmesi için gerekli olan bakım, onarım, yenileme ve modernizasyon faaliyetleri kuruluşundan bu yana TCDD tarafından gerçekleştiriliyor. Raylar, makaslar, üstyapı elemanları ve sinyalizasyon sistemlerine yönelik periyodik bakım çalışmaları da yine TCDD’nin sorumluluğunda yürütülüyor.

GERÇEK ÇÖZÜM, ÜÇ YOLLU HAT

Bu arada sefer sıklığına ilişkin tartışmalarda sıkça gündeme gelen sinyalizasyon eleştirilerine karşılık olarak ise gerçek çözümün hattın üç yola çıkarılması olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre, TCDD, bu yatırım için teknik hazırlıklarını yaptı ve uzun zamandır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güzergâh üzerindeki imar ve kamulaştırma süreçlerine başlamasını bekliyor.

YILDIZ: İZBAN’IN HAT KİRASI 2.6 MİLYAR TL’Yİ BULMUŞTUR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’da bu iddialara ilişkin, “ Para yatırmıyor. Sermaye artışına da katkı koymuyor. Sonra da kira diyor. Ödemediğin bir şeyi konuşma. Bu kullanım hattını Gaziemir’deki belediyede ödüyor. Marmaray da ödüyor. İZBAN’ın temel sorunu yönetimsel olarak masada bir araya gelememesi. Bunun nedeni de İzBB. İZBAN’ın hat kirası 2.6 milyar TL’yi bulmuştur” dedi.

“TAAHHÜT ETTİĞİN İSTASYONLARI YAP”

Sorunun polemikle değil, kentin yararını esas alan bir anlayışla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Sorunun çözülmesi hakkında görüşmeler yapılıyor. AK Parti İzmir İl Başkanımız bu konuda bir duruş koydu. Vekillerimiz de aynı şekilde. Biz bu sorunun kent açısından çözülmesi tarafındayız. Sorun, problem ne ve nasıl yapılır derdimiz. Sen taahhüt ettiğin istasyonları yapmıyorsun, yapsan o istasyonlarda yolcu sayısı artacak” diye konuştu.