Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de doğan ya da yaşamını İzmir’de sürdüren, kendini İzmirli olarak tanımlayan ve çağdaş yaşam anlayışını benimseyen bireyleri bir araya getiren İzmirliler Derneği (İZ-DER), olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren derneğin genel kurulunda yeni başkan ve yönetim kurulu belirlendi.

Olağanüstü genel kurul yapıldı

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda, İZ-DER Başkanlığına turizmci Makbule Beyenç seçildi. Dernek, bugüne kadar İzmir’in kent kimliğinin korunması ve yaşatılması hedefiyle toplumsal dayanışmayı esas alan; halk sağlığı, kültür-sanat, mesleki eğitim ve spor alanlarında çeşitli projeler hayata geçirdi.

Kent kimliği ve toplumsal dayanışma vurgusu

Yeni dönemde de benzer alanlarda çalışmaların sürdürüleceği ifade edilirken, çevre, şehircilik, hayvan hakları ve gençlere yönelik projelerin öncelikler arasında yer alacağı belirtildi. İZ-DER’in, İzmir’in sosyal ve kültürel değerlerine katkı sunmayı amaçlayan faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

Beyenç: “Daha geniş kesimlere ulaşmayı hedefliyoruz”

Turizm ve otelcilik sektöründe meslek örgütlerinin yönetimlerinde de görev alan Makbule Beyenç, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde; sürdürülebilir ve yenilikçi projelerle, teknoloji odaklı bir anlayış benimsediklerini ifade etti. Beyenç, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, birlik ve dayanışmayı önceleyen bir yaklaşımla hareket edeceklerini belirterek, İzmir’in ve Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Beyenç, dernek olarak İzmir’in kent kimliğini koruma ve topluma değer katma amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini, yeni dönemde daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.