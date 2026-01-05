Son Mühür - Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025–2026 faaliyet takviminde yer alan 14 yaş altı 2. Kademe Türkiye Şampiyonası, 27–28 Aralık tarihlerinde Muğla’nın Akyaka ve Menteşe ilçelerinde düzenlendi. Yaklaşık 800 sporcunun katıldığı organizasyonda, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan 30 Aliağalı sporcu elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Aliağalı sporcular şampiyonadan 8 Türkiye derecesiyle döndü.

Aliağalı sporculardan önemli dereceler

Şampiyonada Aliağalı sporcuların elde ettiği dereceler şöyle sıralandı:

E8 kategorisinde Mert Ege Beypınar Türkiye üçüncüsü,

E14A kategorisinde Efe Günay Türkiye ikincisi,

E10B kategorisinde Bulut Akbulut Türkiye ikincisi,

E14B kategorisinde Emre Arslan Türkiye birincisi,

E14B kategorisinde Kemal Kutlukaya Türkiye ikincisi,

E14B kategorisinde Halil Alakuşak Türkiye altıncısı,

K12A kategorisinde Zeynep Irmak Uzdilli Türkiye üçüncüsü,

K14B kategorisinde Defne Karataş Türkiye birincisi oldu.

Ulaşım desteği belediyeden

Şampiyonalar süresince Aliağa Belediyesi, sporcuların ulaşım ihtiyacına destek verdi. Oryantiring yarışmaları, 10–11 Ocak 2026 tarihlerinde Aliağa’da düzenlenecek 3. Kademe müsabakalarıyla devam edecek.

“Oryantiring sevgisi Aliağa’da büyüyor”

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü ve İzmir Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun, elde edilen başarıların sevindirici olduğunu belirtti. Altun, ilçeden 30 sporcunun katıldığı şampiyonada önemli dereceler kazanıldığını ifade ederek, belediyenin ulaşım desteğinin sporcular için büyük katkı sunduğunu vurguladı. Aliağa’da oryantiring branşına ilginin her geçen gün arttığını belirten Altun, lisanslı sporcuların ilerleyen süreçte milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.