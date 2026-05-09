Son Mühür- Dünyanın protein ihtiyacının yarısından fazlasını, ülkeye de her yıl 4 milyar dolardan fazla gelir sağlayan su ürünleri ve hayvancılık sektörünün önümüzdeki 5 yıl boyuncaki yönetimi belli oldu.

Bilindik isimler güven tazeledi!

Aslında yönetimde büyük bir değişlik yok. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanlığına, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan tekrar seçildi

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkan Yardımcılıklarına; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz getirildiler.

Kızıltan’ın gözü 2030’da!

Seçimin ardından konuşan Sinan Kızıltan, sektörün son yıllarda elde ettiği başarıları paylaştı. 2022'de 3,4 milyar dolar olan ihracat gelirini, 2025 yılı sonunda 4 milyar 46 milyon dolara kadar çıktıklarını hatırlatan Kızıltan, gözlerini 2030 yılına diktiklerini belirtti. Sinan Kızıltan, 2030 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Özellikle balıkçılık ve su ürünlerinin bu büyümede lokomotif rolü üstlendiğini söyleyen Kızıltan planlarını açık açık şöyle anlatıyor:

“Su ürünleri sektörümüz 2025 yılı sonunda 2 milyar 243 milyon dolar ihracat hacmine ulaştı. 2030 yılında 3,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak için fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, TURQUALITY projelerini devreye alacağız”