Son Mühür- Esnafın kira ve vergi zamlarıyla darboğazda olduğuna dikkat çeken İYİ Parti İzmir milletvekili Hüsmen Kırkpınar, esnaf ve sanatkârlar için yapılacağı duyurulan vergi düzenlemesine tepki gösterdi. Esnaf yüksek kira bedelleriyle cebelleştiğine dikkat çeken Kırkpınar, “Eğer bu yasa çıkarsa siftah yapmadan dükkân kapatan, kira zamlarıyla boğuşan esnaf ödeyemeyeceği vergilerle muhatap olacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen temmuz ayında “Büfeler aylık ortalama 11 bin 529 lira, bakkal ve marketler 10 bin 149 lira, minibüsçü 8 bin 954 lira, kadın kuaförü aylık ortalama 4 bin 729 lira, erkek kuaförü ise aylık ortalama 3 bin 633 lira beyan etmiş” diyerek “yapay zekâ algoritmaları üzerinden Gelir İdaresinde yeniden yapılanmaya gideceklerini” açıkladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla da gerçek usulde vergilendirmeye tabi olan esnafın kapsamı genişletildi. Daha önce 17 büyükşehirde basit usulde vergilendirmeye tabi olan esnaf için muafiyet kaldırıldı. 30 büyükşehirde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde faaliyet gösteren esnafın önemli bir kısmı gerçek usulde vergilendirme kapsamına alındı. Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

“Esnaf yüksek kira bedelleriyle cebelleşiyor”

İzmir’deki ahilik haftası kutlamalarında açıklama yapan İYİ Parti İzmir milletvekili Hüsmen Kırkpınar, esnafın kira ve vergi sarmalında olduğunu söyledi.

Temmuz ayında kira oranının yüzde 41 olduğunu hatırlatan Kırkpınar, Esnafımızın sıkıntısı var. En can yakıcı tarafı da kira uygulamasındaki oranla ilgili. Bu yıl yüzde 35 ila yüzde 38, temmuz ayında yüzde 43 enflasyon açıklandı. Bu ay kiraya gelen zam oranı yüzde 41. Geçim sıkıntısındaki halkımızın tedarik kaynağı olan mahallesindeki esnaf yüksek kira bedelleriyle cebelleşiyor” dedi.

“Düzenlemenin tekrar gözden geçirilsin”

Kırkpınar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni vergi düzenlemesine geçeklerini aktararak bu düzenlemenin esnafı ödeyemeyeceği vergilerle baş başa bırakacağını vurguladı.

“Esnaf kirayla, vergilerle boğuşurken yeni vergilerle muhatap olacak” diyerek tepki gösteren Kırkpınar, şunları ifade etti:

“Ekonomi politikalarından sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in esnaf ve sanatkârlarla ilgili yeni vergi düzenlemesine geçileceğini ifade etmişti. Eğer bu yasa çıkarsa siftah yapmadan dükkân kapatan, kira zamlarıyla boğuşan esnaf ödeyemeyeceği vergilerle muhatap olacak. Buradan ülkeyi 23 yıldır yöneten AK Parti iktidarına seslenerek bu gelecek kanunla ilgili düzenlemenin tekrar gözden geçirilip en azından vergi ve kiralarla ilgili yeni bir düzenlemeye geçilmesini talep ediyorum. Her geçen gün esnaf için aranan gün hâline geldi. Bu artık son bulmalıdır.”