Son Mühür / Merve Turan - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, T.C. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, rektör yardımcıları, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 3.400 topluluğun desteklendiği, DEÜ’den ise 11 topluluğun faydalandığı projeye bu yıl daha geniş katılım hedefleniyor.

“Öğrenci toplulukları üniversite hayatının kalbidir”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrenci topluluklarının üniversite yaşamındaki önemine dikkat çekerek, “Geçen yılın en az dört katı bir bütçe desteğini hedefliyoruz. Öğrencilerimiz proje ürettikçe bizler yanlarında olacağız. Öğrenci toplulukları üniversite hayatımızın kalbidir. Gençlerimizin hayallerini projelere dönüştürmesi, ülkemizin geleceğine yatırımdır” dedi.

Efendioğlu: “Üniversiteler topluluklarla güçlenir”

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ise, toplulukların üniversite hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Üniversite toplulukları olmazsa üniversiteler birer yüksek lise olmaktan öteye gidemez. Kariyer için dersler kadar network ve sosyal çevre de önemli. Bizim isteğimiz, öğrencilerin bol bol proje üretmesi ve bize başvuru yapması. Onaylanan projelerin bütçesi genç ofisler aracılığıyla karşılanıyor, ihtiyaç duyulan tüm tedarikler sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“14 bin öğrencimiz topluluklarda yer alıyor”

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, üniversitedeki toplulukların büyüklüğüne dikkat çekerek, “Yaklaşık 14 bin öğrencimiz bu toplulukların içinde yer alıyor. Bu topluluklar sadece sosyalleşme değil, hayata hazırlık için de büyük önem taşıyor” dedi.

Ünídes 2025-2026 dönemi başvuruları başladı

ÜNİDES Programı, öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmeleri için maddi destek sağlıyor. 2024-2025 döneminde 5.278 başvurudan 3.400’ü desteklenirken, toplam 226,6 milyon TL bütçe topluluklara aktarıldı.

Yeni dönemde başvurular, 16 Eylül - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında e-genc.gsb.gov.tr üzerinden alınacak. Yerel projelere 75 bin TL, ulusal projelere ise 125 bin TL’ye kadar destek verilecek. Ayrıca projeler, Gençlik Politika Belgesi’nde yer alan 11 temel alanda da teşvik edilecek.