Son Mühür/ Seçil Ünlü- Ankara’da büyük bir heyecanla gerçekleştirilen İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı’nda, partinin İzmir siyasetindeki en güçlü isimlerinden biri olan İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’e özel açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun kurultay konuşmasını "kaygısız ve endişesiz bir duruş" olarak niteleyen Kırkpınar, Türkiye’nin hürriyet ve özgürlük temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurultayın "Vakit Bizi Çağırdı" sloganına atıfta bulunan Kırkpınar, mevcut siyasi tablonun değişim sinyalleri verdiğini belirtti.

"Tek adam rejiminden özgürlükçü bir geleceğe"

Kurultayın temel motivasyonunu değerlendiren Hüsmen Kırkpınar, Türkiye’nin yönetim sistemindeki dönüşümün özgürlükleri kısıtladığına dikkat çekti. Tek parti rejiminden evrilen tek adam sisteminin, özellikle genç kuşaklarda büyük bir umutsuzluk yarattığını ifade eden Kırkpınar, "Gençlerimizin vize kuyruklarında beklemediği, kendi ülkelerinden gitmek istemediği bir gelecek inşa etmek bizim kuruluş felsefemizdir. Bugün bu salondaki kararlılık, unutturulmaya çalışılan hürriyet değerlerini yeniden canlandırma iradesidir," dedi. İyilerin iktidarı için geri sayımın başladığını savunan Kırkpınar, partinin Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretme noktasında tam hazır olduğunu dile getirdi.

Siyasette 78 yıllık gelenek ve İzmir mücadelesi

Kendi siyasi motivasyonunu ve diri kalma sırrını ailesinden gelen geleneğe bağlayan Kırkpınar, 1946’dan 1967’ye kadar aktif siyaset yapan öğretmen bir babanın evladı olduğunu hatırlattı. İzmir’de İYİ Parti’yi kurarken yaşadıkları zorluklara değinen Milletvekili Kırkpınar, "İktidarın alan açmak yerine alan kapatmakla uğraştığı bir dönemde, İzmir’de teşkilatlanırken kiralık yer bile bulamadığımız günlerden geçtik. Dört buçuk yıllık il başkanlığı sürecimde milletimizle el ele vererek bu engelleri aştık," sözleriyle geçmişteki saha mücadelesini özetledi. Milletin emrinde olmanın yorgunluğu unutturduğunu belirten Kırkpınar, iktidarın milletten uzaklaştığı ölçüde sona yaklaştığını iddia etti.

"İzmir demokrasinin beşiği ve bilinçli bir seçmen kitlesidir"

İzmir siyasetini ve seçmen profilini de analiz eden Hüsmen Kırkpınar, kentin 24 yıllık AK Parti iktidarına karşı koyduğu tavrın tesadüf olmadığını savundu. İzmirli seçmenin oy vereceği ismi ve partiyi titizlikle analiz ettiğini belirten Kırkpınar, "İzmir, demokrasinin beşiğidir. İnanıyorum ki 2028 yılına kalmadan yapılacak bir genel seçimde İzmir’deki temsil gücümüzü artıracağız; 2029 yerel seçimlerinde ise belediye başkanlıklarını kazanarak İzmir’e hak ettiği hizmeti sunacağız," dedi. Büyüdüğü şehre selam gönderen Kırkpınar, vatandaşın derdini dert edinen yeni bir iktidarın kapıda olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.