Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekât kabiliyetini direkt etkilemekte olan bazı kritik ihtiyaçların uzun süredir ihmal edildiğinin altını çizerek, savunma planlamasında önceliklerin yeniden üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi.

Bağcıoğlu, kamuoyuna yönelik projelerin öne çıkarıldığını belirterek, operasyonel açıdan büyük önem arz eden hava ulaştırma ve deniz platformlarına ilişkin ihtiyaçların sürekli ertelendiğini de sözlerine ekledi.

"Tedariki hızlandırılmalı"

TSK envanterinde bulunan nakliye uçaklarının yaşının ilerlediğine ve görev yükünün yükseldiğine vurgu yapan Bağcıoğlu, yeni nesil nakliye uçaklarının tedarik sürecinin hızlandırılmasa gerektiğine vurgu yaptı.

A400M tipi nakliye uçaklarının maliyetinin yüksek olduğunu belirten Bağcıoğlu, buna rağmen taşıma kapasitesi ve harekât kabiliyeti açısından gerçek bir alternatifinin olmadığına da değindi. Üretim hattının kapanması halinde seçeneklerin daha da azalacağını belirten Bağcıoğlu, kararların ertelenmesinin ileriki süreçte daha yüksek maliyetler meydana getirebileceğine dikkat çekti.

Nakliye helikopteri çağrısı!

Bağcıoğlu, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun barındırdığı harekât potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılabilmesi için deniz şartlarına uygun olan nakliye helikopterlerinin ilk olarak envantere kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Deniz helikopteri kapasitesinin artırılması talebi!

Deniz kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına da vurgu yapan Bağcıoğlu, denizaltı savunma harbi, suüstü harbi, keşif-gözetleme, lojistik destek ve arama-kurtarma görevlerinin etkin şekilde devam edebilmesi amacıyla deniz helikopteri envanterinin hem sayı hem de kabiliyet olarak güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Asli görevleri dışında yıpratılmamalı"

CH-47 ağır yük helikopterleri ile SH-70 deniz helikopterlerinin kısa sürede yerine konulabilecek platformlar bulunmadığını ifade eden Bağcıoğlu, bu araçların gerekmedikçe askeri görevleri dışında kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Özellikle orman yangınlarında yer alan hava araçlarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bağcıoğlu, bu alandaki planlama ve tedarik sorumluluğunun Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önceden yerine getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sivil ve müttefik imkânları önerisi!

Deniz aşırı ve uzun mesafeli insani yardım operasyonlarında da askeri nakliye uçaklarının mümkün olduğunca kullanılmaması gerektiğini ifade eden Bağcıoğlu, personel taşımacılığında Türk Hava Yolları'nın, ekipman sevkiyatında ise uygun durumlarda dost ve müttefik ülkelerin stratejik hava ulaştırma imkânlarının değerlendirilmesinin faydalı olacağını kaydetti.