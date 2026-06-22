Son Mühür/ Beste Temel- İYİ Parti sözcüsü Buğra Kavuncu Son Mühür Ankara temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'in sorularını yanıtladı. Yüzer, "Bugün vatandaşın devlete olan güvenini zedeleyen unsur sizce liyakat mı, ekonomi mi yoksa adalet mi?" diye sordu.

"Her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz"

Kavuncu ise şu sözlerle Yüzer'in sorusunu yanıtladı;

"Vatandaşın devletine milletine ülkesine olan bağlılığı çok önemli bir unsurdur. bu milletin zaten kültüründe kendi içinde bu vardır. Bu isteseniz de ne kadar uğraşırsanız uğraşın yıkamazsınız. Fakat bu iktidar sanki burayı yıpratmak için elinden geleni yapıyor. Hem işe alımlarda yapmış olduğu adam kayırma, işe alımlarda yapmış olduğu nepotizim kokan yaklaşımlarla hem de devletin belli kurumlarında eşin dostun akrabanın istihdam edilmesiyle, terörsüz Türkiye adı altında millet kavramını, eşit vatandaşlık kavramını zedeleyecek ve üniter yapımızı ulus devlet kimliğimizi yıpratacak ve tehlikeye sokacak adımlar atmakta. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ciddi bir sıkıntının ve riskin olduğunu görüyoruz. Temelinde de cumhurbaşkanlığı hükümet siteminin yani bizim çok uzun süredir üstüne koya koya düzelte düzelte daha sağlıklı hale getirerek bir sonraki aşamaya taşıdığımız parlementer sistemi yok etmiş ve yerine bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmiş iktidarın cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi eliyle bütün bu alanlarda yıpratıcı bir hale geldiğini görüyoruz. Çünkü denetim yok, şeffaflık yok, hesap verilebilirlik yok. ama biz ısrarla bu ucube yapı içerisinde bile o meclisin ve milletin bize vermiş olduğu vekaletin gücünü ve saygınlığını korumak için her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz" Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan Haymana'ya mesaj: Gelip sizden özür dileyeceğim! İçeriği Görüntüle

"Türkiye'nin ihtiyacı anayasaya, kanunlara, mevzuata uyan devlet adamlarıdır"

Dilek Ataseven Yüzer'in "12. yargı paketi açıklandı ama dün sayın Dervişoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında da konuşmasına göre Türkiye'nin bugün en büyük ihtiyacı sizce yeni Anayasa mı yoksa var olan mevcut kuralların eksiksiz olarak uygulanması mı?" sorusuna ise Kavuncu,

"Türkiye'nin ihtiyacı olan Anayasasına, kanunlara, mevzuata uyan devlet adamlarıdır. Türkiye'nin buna ,htiyacı varıdr. Bu yöneticilere, kanunlara harfiyen uyacak ve ana sorumluluğunu bu olarak bilecek devlet yöneticilerine ihtiyacı vardır Türkiye'nin. Siz buradaki net duruşunuzu gösterirseniz ondan sonrasıyla ilgili söyleyeceğiniz her şey ciddiye alınır ama anayasaya uymayan bir iktidarın anayasa değişikliği ile ilgili söylemiş olduğu hiçbir sözün bizim nezdidimizde ne hükmü, ne ciddiyeti ne de samimiyeti vardır" diyerek yanıtladı.