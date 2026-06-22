Birçok kanunda eşzamanlı değişiklik öngören bu kapsamlı teklif, vergi politikalarından kamu denetimine uzanan bir dizi yapısal reformu hayata geçirmeyi hedefliyor.

Taksi ve servis esnafı için KDV muafiyeti uygulaması

İzmir'in yoğun trafiğinde hizmet veren binlerce umum servis, taksi, dolmuş ve minibüs plaka sahibine müjdeli haber başkentten geldi. Ticari, sınai veya serbest meslek faaliyeti yürütüp gelirlerini yasal defterlere kaydeden ve net kâr üzerinden vergi ödeyen gerçek usul mükellefleri, ticari hatlarını sattıklarında veya devrettiklerinde Katma Değer Vergisi hesaplamasından tamamen muaf tutulacak. Sektördeki alım-satım dengelerini değiştirecek bu karara ek olarak, taksilerde teknolojik bir dönüşüm de destekleniyor. Araç içindeki mali kayıt cihazlarıyla elektronik ödeme toplayan esnaf, sistemin saptadığı kesin rakamlar üzerinden vergilendirme talebinde bulunabilecek. İzmir'daki belediyelerin mülk satışlarını kolaylaştıran bir diğer madde ise yerel yönetimlere taşınmaz ihalelerinde taksitli satış yapabilme serbestisi getiriyor.

Polis teşkilatında sivil memurluk hakkı ve medya yaptırımları

Güvenlik güçlerinin özlük haklarına dair tasarıda yer alan maddeler, İzmir emniyetini de yakından ilgilendiriyor. Geçmiş dönemlerde akademiye kabul edilip sağlık sorunları sebebiyle çıkarılan, yargı kararıyla geri dönüp polis memuru veya amiri olarak atanan ancak tekrar sağlık engeliyle ihraç edilenler, mağduriyet yaşamayacak. Bu durumdaki personeller genel idare hizmetleri kadrosunda masa başı görevlere atanabilecekler. Aynı yasa tasarısı, basın dünyası için de yeni kurallar içeriyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve şartları sağlamayan internet haber siteleri, gazeteler ve dergiler, Basın İlan Kurumu yönetiminin kararıyla on güne kadar resmi ilanlardan ve reklamlardan mahrum bırakılabilecek.

Denetim kurumunda seçim heyecanı ve çocuk komisyonu

Meclis sıralarındaki bir başka mesai de Türkiye'nin en yüksek denetim organı olan Sayıştay için yapılacak. Başkanlık için aday gösterilen Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ve Metin Yener arasından biri, genel kurulda vekillerin yapacağı gizli oylamayla, toplantıya katılanların salt çoğunluğunu alarak başkanlığa seçilecek. Parti liderlerinin grup toplantılarında kürsüye çıkacağı bu yoğun haftada, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kameralar karşısında olacak. Aynı süreçte, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğrencileri derinden etkileyen olaylar üzerine kurulan özel araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürerek çocukların maruz kaldığı dijital tehlikeler ve okul güvenliği konularında raporlarını hazırlayacak.