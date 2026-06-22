Son Mühür- CHP'den koparak AK Parti saflarına katılan 18'inci belediye başkanı Ankara'nın Haymana ilçesinin Belediye Başkanı Levent Koç oldu.

Hafta içinde Mansur Yavaş'ın ilçedeki pankartlarını kaldırttığı için gündeme gelen Levent Koç, kendisiyle ilgili transfer olacak iddialarının gerçek olduğunu gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öperek AK Parti rozetini takan Levent Koç'a bir dönem birlikte mesai yaptıkları Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan tepki geldi.

Koç, profesyonel bir yalancıymış...

''Haymana Belediye Başkanı profesyonel bir yalancıymış. Bugün anladım'' vurgusunda bulunan Umut Akdoğan,

''Neden?'' diye sorarak iddiasına açıklık getirdi.

Levent Koç'un aday olmak isterken kendisine geldiğini belirten Umut Akdoğan,

''Hocam, partiyi büyüyecekse sizlerle büyür. Biz sağdan gelmiş, soldan gelmiş bakmayız. Kazandıktan sonra rozeti çıkartmak yok değil mi dedim.

Transferi kastetmemiştim.

Rozetimi çıkarttım, kamu hizmetindeyim, CHP’li değilim falan olmasın dedim.

Yeminler, sözler, büyük büyük laflar…

Sonuç.

El öpmeler, yan çizmeler.

Miting yaparken söz vermiştim...



Kendisi için miting yaptığımız zaman başkanın performansına bakacağım başarılı çalışmalar yaparsa gelip teşekkür edeceğim başarısız olursa sizden destek istediğim için özür dileyeceğim demiştim.

Şimdi Haymana’ya gidip Haymanalılar’dan Levent Koç için destek istemem nedeniyle özür dileyeceğim'' ifadesiyle Levent Koç hakkında yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.