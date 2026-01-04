Son Mühür- ABD'nin dünya siyasetinin dengelerini değiştirecek ve ezberlerini bozacak kadar gündem olan Venezuela operasyonuna bir tepki de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Hem ABD'nin tutumunu barbarca bulan hem de Nicola Maduro'nun seçimlerde hile yaparak kazandığı imasında bulunan Dervişoğlu,

''Ya dediklerimizi yaparsın, ya da işini bitiririz doktrini, sadece barbarlıktır!

Bir devlet başkanı yozlaşmış ve otoriter de olsa, böylesi bir hoyratlık meşrulaşamaz.'' hatırlatmasında bulundu.

Bir kez daha gördük...



''Dünya hızla kural ve kurum tanımaz bir noktaya sürüklenirken,

Cumhuriyet Devletimize ve Milli Kimliğimize ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha gördük.'' diyen Dervişoğlu,

''Çünkü,

Bir rejimin istikrarı, sadece “ben kazandım, oldu” denilen seçimlerle ölçülmez.

Bir devletin gücü, ancak kurumlarının ve kurallarının gücüyle orantılıdır.

Bir ülkenin en hayati savunma sistemi ise partizanlığa değil, toplumsal rızaya dayalı siyasettir.

Milletin ortak rızasına boyun eğen bir iktidarın, başka hiç bir güce baş eğmesine de gerek kalmayacaktır.

Dilerim ki,

Türkiye’yi yönetenler de aynı idrak içinde hareket etsinler.'' çağrısında bulundu.

