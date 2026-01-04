Son Mühür- Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Demirtaş, paylaşımında ABD’ye yönelik “batıyor” söylemlerine tepki gösterdi ve kendi gözlemlerini aktardı.

“ABD hakkındaki yanılgılar devam ediyor”

Demirtaş, paylaşımında geçmişte ABD’nin durumuna ilişkin uyarılarda bulunduğunu ancak bazı çevrelerin bu mesajları anlamadığını belirtti. “N’oldu, ‘Amerika ha batıyor ha batacak’ diyenler hala burada mı? Geçiniz,” ifadelerini kullanan Demirtaş, sosyal medyadan uzun süreli uzaklaşmasının ardından bu tip yanılgıların kendisi için şaşırtıcı olmadığını söyledi.

ABD’nin küresel üstünlüğü

Ekonomi profesörü, ABD’nin küresel ölçekteki gücüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Bağımsız kurumlarıyla güçlü bir yönetim yapısına sahip olması,

Dünyanın en yetenekli zihinlerini çekmesi,

Üst düzey üniversiteleri ile eğitimde lider olması,

Din, dil, etnik köken ve ideolojilere geniş özgürlük sağlaması,

Bilim ve teknolojiyi öncelikli kılması. Demirtaş, bu unsurların ABD’nin dünya genelinde stratejik üstünlük kurmasına imkân tanıdığını vurguladı.

“Uygulamalı örnekler daha öğretici”

Paylaşımında geçmişte bu konuları anlatmaya çalıştığını ancak bazı grupların bunu anlayamadığını dile getiren Demirtaş, “Rus’çu, Venezuela’cı ve Kuzey Koreci baskıcı arkadaşlara anlatamadım. Şimdi uygulamalı olarak görüyorlar, eminim daha kolay öğreniyorlardır,” ifadelerini kullandı.