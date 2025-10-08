Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Dervişoğlu, siyasi eleştirilerini sert bir dille ifade ederken, Erdoğan'ı "Cumhuriyet'le barışmaya" davet etti ve siyasi hayatın sonuna dair uyarılarda bulundu.

Meclis ve meşruiyet vurgusu

Dervişoğlu, konuşmasında, siyasi meşruiyetin tek adresinin TBMM olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hesap verilen, hesap sorulan, Türk milletinin özü olarak gördüğünde ancak meşru olabilirsin," ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, Erdoğan'ın politikalarının Meclis'in denetim ve gücüne yeterince değer vermediği eleştirisini dile getirdi. Lider, eleştirilerini FETÖ'nün daha önce yönelttiği suçlamalarla benzer bir zeminde sürdürdüğü şeklinde yorumlanabilecek bir dil kullandı ve mevcut siyasi atmosferi eleştiren iddialarını tekrar etti.

Cumhuriyet ve hanedan kurma eleştirisi

Konuşmasının bir bölümünü Erdoğan'ın yönetim sistemine ayıran Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı'nı Cumhuriyetin ilkelerine yakın durmaya çağırdı. "Cumhuriyet Türkiye’sine yanaş diyorum. Cumhuriyet kimsenin düşmanı değil. Yönettiğin devletle artık barış diyorum," diyen İYİ Parti lideri, sözlerini siyasi sistemin geleceğine dair ciddi uyarılara taşıdı. Erdoğan'ın kendine özgü bir yönetim sistemi kurduğunu iddia eden Dervişoğlu, "Benden sonra ne olacak diye düşündün mü diyorum... Cumhuriyeti yıkıp hanedan kurmaya çalışarak, bir siyasi hayatı ziyan ettim demek istemezsin zannediyorum" şeklinde bir eleştiride bulundu. Ayrıca, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a atıfta bulunarak, "Cani başı Apo’nun eli kandan temizlenemez. O kan bulaşmış ellerden sana hiçbir şekilde hiçbir hayır gelmez. Gelemez diyorum," sözleriyle iktidarın terör politikalarını da eleştirdi.

"Hikayeler sonlarıyla hatırlanır" uyarısı

Dervişoğlu, konuşmasında iktidarın yıpranma sürecine girdiğini belirten ifadeler kullandı. Bakanların ve üst düzey bürokratların istifa etmesi gereken durumlar olduğunu iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı, bu durumun algı kampanyalarıyla geçiştirildiğini savundu. Erdoğan'a hitaben kullanılan uyarıcı dil, konuşmanın en dikkat çekici kısımlarını oluşturdu. Dervişoğlu, "Bu sefer deniz tükendi. Bu rüzgar fırtınaya dönüşürse seni kimse kurtaramaz Recep Tayyip Erdoğan," diyerek siyasi geleceğe dair bir öngörüyü dile getirdi. Konuşmasını etkileyici bir metaforla sonlandıran Dervişoğlu, "Her hikayenin öyle ya da böyle bir sonu vardır ve hikayeler sonlarıyla hatırlanır. Bunu unutma Sayın Recep Tayyip Erdoğan” ifadeleriyle meydan okumasını tamamladı.