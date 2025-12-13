Son Mühür - İstanbul Ümraniye’de bir binaya sipariş götüren kurye, asansörde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresine tükürdü ve portreyi yanında götürdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakayı ele verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık’ta Çamlık Mahallesi’ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk portresini yerinden çıkarıp tükürmesi ve portreyi yanında götürmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, çalıştığı iş yeri belirlenen şüpheli G.K. (28) Atakent’te gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “Atatürk aleyhine alenen hakaret” suçundan adliyeye sevk edildi.